Prima pagină » Actualitate » Vremea în Capitală: ANM anunță temperaturi maxime de 20 de grade până vineri

Vremea în Capitală: ANM anunță temperaturi maxime de 20 de grade până vineri

23 oct. 2025, 14:56, Actualitate
Vremea în Capitală: ANM anunță temperaturi maxime de 20 de grade până vineri
Vremea în Capitală: ANM anunță temperaturi maxime de 20 de grade până vineri

Potrivit celei mai noi prognoze meteo emise de ANM, maximele vor ajunge la 20 de grade Celsius în Capitală până vineri. Astfel, de joi seara până vineri dimineața, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă.

Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8…10 grade.

Vineri, între orele 9.00 și 21.00, valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18…20 de grade.

Cod galben de vânt în majoritatea județelor

Pe de altă parte, meteorologii au emis avertizări Cod galben de vânt pentru majoritatea județelor țării, valabile joi și vineri.

Prima avertizare, în vigoare de joi seara până vineri dimineața, vizează județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Arad. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…110 km/h.

A doua avertizare este în vigoare vineri, între orele 10.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Covasna, Harghita, Brașov, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Conform acesteia, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h. Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.

Pe ce dată vin ninsorile în București

Ultima prognoză actualizată a celor de la Accuweather arată pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt. După săptămâni întregi de prognoze schimbate și așteptări amânate, Accuweather are o actualizare importantă – anunță când vom avea zăpadă în Capitala iarna asta.

Potrivit sursei citate, se pare că în București vor cădea primii fulgi de nea abia spre finalul lunii decembrie. Estimările inițiale anunțau că va ninge încă din noiembrie, dar cele mai noi măsurători au schimbat prognoza. Astfel, Accuweather prognozează că primele ninsori ar urma să apară în jurul datei de 22 decembrie, când sunt așteptate temperaturi de 2 grade Celsius și minime de –5. Și pe 23 și 27 decembrie sunt așteptate ninsori.

Tendința pentru luna decembrie în Capitală: de la zile însorite și cu temperaturi peste medie la început vom ajunge la un val de aer rece în apropierea Crăciunului. Atunci am putea avea și prima ninsoare adevărată a iernii în București.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

Ultimul weekend cu temperaturi de toamnă. Vremea se schimbă radical. Se instalează frigul definitiv. Se întorc ploile și ninsorile

Vine IARNA! Anunțul a fost făcut de ANM în urmă cu puțin timp. Unde va ninge și cât de tare vor scădea temperaturile

Citește și

NEWS ALERT Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține
14:43
Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține
POLITICĂ După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie propriul său subaltern
14:24
După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie propriul său subaltern
IT&C META dă afară 600 de angajați din divizia de inteligență artificială
14:12
META dă afară 600 de angajați din divizia de inteligență artificială
INFRASTRUCTURĂ CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A
13:43
CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A
IT&C Google a dezvoltat un algoritm pentru calculul cuantic de 13.000 mai rapid decât cel mai sofisticat supercomputer
13:36
Google a dezvoltat un algoritm pentru calculul cuantic de 13.000 mai rapid decât cel mai sofisticat supercomputer
BREAKING NEWS Bolojan a stat ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat o HOTĂRÂRE DE GUVERN SECRETĂ prin care a schimbat destinația imobilului
13:15
Bolojan a stat ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat o HOTĂRÂRE DE GUVERN SECRETĂ prin care a schimbat destinația imobilului
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Digi24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Cine este Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui. Deținea o cabană și o podgorie chiar în zona în care s-a prăbușit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Evz.ro
Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Îl place sau nu?! Veronica rupe tăcerea și spune CE SIMTE cu adevărat pentru Dorobanțu: "Nu știu ce să fac acum. Vreau să mă credeți că...". Să fie oare acesta motivul neașteptat al distanțării față de Ahmed
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Dovezi pentru o supernovă rară, descoperite într-o poezie din anul 1181