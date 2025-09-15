Avioanele F-16, ineficiente în lupta cu dronele rusești? Explicațiile lui Moșteanu adâncesc și mai mult misterul: Contactul a fost intermitent/Diferența constructivă dintre avion și dronă

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a oferit, luni, o nouă explicație, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României, dar nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși aveau permisiunea să o facă. Potrivit acestuia, „contactul cu drona a fost intermitent” și „dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos”.

Incidentul care a avut loc sâmbătă, 13 septembrie, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, în nordul județului Tulcea, a generat o reacție promptă din partea șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a condamnat gestul Moscovei.

În contextul încălcării spațiului aerian, forțele aeriene române au ridicat de la Baza 86 Fetești două avioane militare F-16. Deși piloții aveau permisiunea de a doborî drona rusească, aceștia nu au acționat.

Potrivit lui Moșteanu, „avioanele au urmărit drona până la dispariția acesteia pe radar în zona Chilia Veche”, iar motivul invocat pentru care nu s-a acționat concret a fost evitarea „riscurilor colaterale”.

Ionuț Moșteanu, o nouă scuză pentru care drona rusească nu a fost doborâtă

Luni, ministrul Moșteanu a prezentat un nou argument pentru care avioanele F-16 nu au doborât drona rusească. Potrivit acestuia, aeronavele militare au avut un contact „intermitent”, iar” dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos”.

Ministrul Moșteanu recunoaște că aeronavele militare au pierdut, de fapt, contactul cu drona, din cauza „diferenței constructive” dintre avion și dronă.