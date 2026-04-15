Prima pagină » Actualitate » Avion al Rusiei interceptat de aeronave F-16 românești. Acesta zbura în spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice

Avion al Rusiei interceptat de aeronave F-16 românești. Acesta zbura în spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice

Avion al Rusiei interceptat de aeronave F-16 românești. Acesta zbura în spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice

Aeronavele F-16 din cadrul detașamentului Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă rusă care survola spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice fără a menține legătura radio cu controlul traficului aerian. Această intervenție marchează prima misiune a detașamentului de F-16 dislocat în Lituania în acest an, relatează Mediafax.

Avion al Rusiei interceptat de aeronave F-16 românești

MApN anunță miercuri faptul că „aeronavele F-16 din detaşamentul Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian”.

Avioanele F-16 românești „au identificat şi escortat aeronava până la părăsirea zonei”, a mai transmis ministerul.

Aceasta a reprezentat prima misiune a detașamentului dislocat în Lituania, după ce, începând cu 1 aprilie, Forțele Aeriene Române au demarat o nouă operațiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, ca parte a angajamentului României pentru securitatea colectivă a NATO.

Detașamentul „Carpathian Vipers” este format din aproximativ 100 de militari și dispune de șase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, fiind dislocat la baza aeriană Šiauliai. Potrivit MApN, unitatea va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în intervalul aprilie–iulie 2026.

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Țărilor Baltice”, se mai arată în comunicatul emis de MApN.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe