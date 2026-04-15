Armata a identificat duă grupuri de drone care se îndreptau spre România. Oamenii din Tulcea au primit alerte de la autorităţi prin sistemul Ro-Alert.

Dispozitivele de zbor au fost văzute miercuri dimineața, 15 aprilie, în timp ce forțele Federației Ruse au atacat, în repetate rânduri, obiective civile și de infrastructură din Ucraina.

Acestea se află în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

„Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (pe directia Vâlcove). Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere. La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluție către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08″, transmite Ministerul Apărării.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42, potrivit MApN.

