Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea

Avionul de repatriere care a transportat 127 de cetățeni români, 95 de minori, dar și 39 de cetățeni europeni , din Emiratele Arabe, a ajuns la București, cu peste 3 ore întârziere, după ce a decolat din Muscat (Oman) în jurul orei locale 05:00 (07:00 ora României). În aeronavă ar fi trebuit să se afle și fiica minoră a fostului premier Victor Ponta, însă aceasta nu a mai ajuns la avion după ce i s-ar fi interzis îmbarcarea în autocarul care transporta copiii din Dubai spre Oman.

Zborul special de repatriere a adus în țară peste 160 de români

Zborul a fost organizat de autoritățile române pentru repatrierea cetățenilor evacuați pe cale terestră din Emiratele Arabe Unite. Aeronava, un Airbus A320 operat de compania HiSky, a efectuat cursa pe ruta București – Muscat – București.

Decolarea de la aeroportul din capitala Omanului a avut loc în jurul orei locale 05:00, iar durata zborului până la București a fost estimată la aproximativ cinci ore și jumătate. Printre pasageri s-au aflat și minori evacuați fără însoțitori, zborul fiind organizat special pentru repatrierea acestora, alături de alți cetățeni români.

Scandal după ce fiica lui Victor Ponta nu a mai ajuns la avion

Situația a devenit controversată după ce s-a aflat că fiica minoră a lui Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să urce în autocarul care transporta copiii din Dubai către Oman, acolo unde se afla avionul de repatriere.

Potrivit unor surse, angajații consulatului ar fi fost avertizați că riscă sancțiuni sau chiar demiterea dacă fiica lui Victor Ponta ar fi urcat în autocarul care transporta minorii spre aeroportul din Oman.

