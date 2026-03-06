Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani, spre ziuă

Un adolescent de 17 ani din Tulcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a înjunghiat un băiat de 13 ani pe o stradă din Babadag. Procurorii spun că scandalul a izbucnit după ce victima l-ar fi lovit pe agresor în zona capului, iar acesta a fugit după el și l-a atacat cu un cuțit, rănindu-l grav. Totul scandalul dintre cei doi minori a plecat de la băutură.

„În noaptea de 27 spre 28 februarie, în jurul orei 02.00, urmare a consumului de alcool şi a unei stări tensionate provocate de persoana vătămată B.S, minor de 13 ani, care după ce a lovit inculpatul cu un corp dur în zona capului şi apoi a fugit.

Inculpatul R.S. a fugărit victima pe străzile din oraşul Babadag iar după ce a ajuns-o din urmă, a scos un cuţit din buzunar şi a înjunghiat victima în vârstă de 13 ani, cu o lovitură de cuţit în zona toracică, cauzându-i leziuni care i-au pus victimei viaţa în pericol”, au transmis, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.