Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul

Un mesaj simplu, dar emoționant, lipit pe spatele tetierei într-o mașină care circulă prin aplicația Bolt, a devenit viral pe rețelele sociale și a emoționat mii de români

„Eu sunt într-un scaun rulant, îmi pare rău nu te pot ajuta cu ușa sau bagajul, dar vei ajunge în siguranță la destinație. Mulțumesc frumos pentru înțelegere!”, este mesajul care a impresionat internetul.

Afișul a fost fotografiat de un client și publicat pe Facebook, unde a fost distribuit rapid de mii de utilizatori. Mulți dintre ei au spus că notița transmite un mesaj puternic despre respect, răbdare și despre realitățile cu care se confruntă unele persoane în viața cotidiană, notează bzi.ro.

Așadar, șoferul nu cere ajutor sau compasiune, ci doar înțelegere din partea pasagerilor pentru că, deși se află într-un scaun rulant, el continuă să muncească și să ofere servicii de transport, promițând clienților că vor ajunge în siguranță la destinație.

Persoana care a publicat fotografia a adăugat și o concluzie care a atras numeroase reacții din partea internauților.

„Unii oameni merg cu picioarele, alții merg cu sufletul. Important e să ajungem la destinație”, a scris autorul postării.

Mesajul a fost apreciat de mii de utilizatori, care au lăsat comentarii de susținere și respect pentru șofer, mulți dintre ei spunând că astfel de exemple arată că, dincolo de agitația zilnică și de tensiunile din trafic, există oameni care continuă să muncească și să își facă meseria cu demnitate.

Postarea a devenit rapid virală, fiind redistribuită pe numeroase pagini și grupuri online, unde utilizatorii au spus că această poveste este un exemplu de curaj și normalitate.

Pentru mulți, mesajul de pe tetieră a reprezentat o idee simplă conform căreia în spatele fiecărei curse comandate prin aplicații se află un om, cu propriile provocări și limite.

