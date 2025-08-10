Prima pagină » Actualitate » BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin proba scrisă la Limba și Literatura Română, luni, 11 august 2025

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin proba scrisă la Limba și Literatura Română, luni, 11 august 2025

Candidații susțin proba scrisă la Limba și Literatura Română, la BAC, luni, 11 august 2025

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Luni, 11 august 2025, candidații celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului se întorc în centrele de examen și unitățile de învățământ pentru a susține prima probă scrisă. Mâine, candidații vor avea 3 ore la dispoziție să rezolve cerințele probei la Limba și Literatura Română.

Peste 30.000 de candidați s-au înscris pentru această sesiune de Bacalaureat. Luni, 11 august 2025, încep probele scrise. Candidații trebuie să se prezinte în sălile de examen pentru a susține proba la Limba și Literatura Română, scrie Mediafax.

Apoi, marți, 12 august 2025, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Miercuri, 13 august 2025, va avea loc proba scrisă la alegere a profilului. În cele din urmă, proba scrisă la Limba și Literatura Maternă va avea loc joi, 14 august 2025.

BAC 2025, sesiunea de toamnă: când au loc probele scrise și când sunt publicate rezultatele

Rezultatele inițiale vor fi disponibile abia luni, 18 august 2025. După ce sunt depuse și rezolvate contestațiile, candidații vor afla rezultatele finale pe 26 august 2025. Accesul în sălile de examen se va face până la ora 08:30. La ora 09:00 începe examenul scris și durează 3 ore.

  • 11 august 2025: proba scrisă la Limba și literatura română – proba E.a);
  • 12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă);
  • 13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă);
  • 14 august 2025: proba scrisă la Limba și literatura maternă – proba E.b)
  • 18 august 2025: vor fi disponibile rezultatele inițiale;
  • 26 august 2025: vor fi afișate rezultatele finale.

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, arată ministerul.

