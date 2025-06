BAC 2025 | Subiectele de la psihologie, economie, logică, filosofie și sociologie, din a treia zi de Bacalaureat

După ce joi, 12 iunie, a fost zi de pauză la Bacalaureat 2025, astăzi are loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar luni, 16 iunie, este programată ultima probă scrisă din această sesiune (limba si literatura maternă). Gândul îți prezintă aici subiectele de la psihologie, economie, logică, filosofie și sociologie.

Update 13 iunie (15:55). Iată subiecte la economie, logică și filosofie.

ECONOMIE

LOGICĂ

FILOSOFIE

Update 13 iunie (13:20). Au apărut în spațiul online și subiectele la Sociologie din această sesiune de BAC 2025.

Update 13 iunie (13:15). Au apărut subiectele la Psihologie.

Update 13 iunie (12:00). Proba a ajuns la final, la ora 12:00. Elevii predau foile de lucru și părăsesc centrele de examen.

Update 13 iunie (10:30). Candidaților li se permite să părăsească sălile de examen, începând cu ora 10:30, după ce predau foile. A trecut jumătate din timpul alocat probei scrise.

Update 13 iunie 2025 (09:00). A început proba scrisă la psihologie, economie, logică, filosofie și sociologie.

BAC 2025. Calendarul complet al probelor

10 iunie 2025 (marți) – Limba și literatura română

11 iunie 2025 (miercuri) – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

13 iunie 2025 (vineri) – Proba la alegere a profilului și specializării

16 iunie 2025 (luni) – Limba și literatura maternă (pentru elevii care au studiat în limbile minorităților naționale).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 20 iunie 2025, până la ora 12:00, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi în intervalul 14:00 – 18:00, dar și pe 23-24 iunie, când absolvenții liceu pot vizualiza contestațiile. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 iunie 2025, potrivit edupedu.ro.

BAC 2025. Pentru proba la alegere (E.d), elevii pot alege din următoarele 11 discipline:

Anatomie și fiziologie umană;

Biologie vegetală și animală;

Chimie;

Economie;

Fizică;

Geografie;

Informatică;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Sociologie;

Filosofie.

Elevii de la profilul real (matematică-informatică și științe ale naturii) pot opta între: anatomie și fiziologie umană, biologie vegetală și animală, chimie, economie, fizică sau informatică.

În intervalul 27 – 29 ianuarie a avut loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; între 29 și 31 ianuarie au fost evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, care a fost susținută de elevii din partea minorităților naționale.

De asemenea, în intervalul 3 – 5 februarie, au fost evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C, iar între 5 și 7 februarie au fost susținute competențele digitale – proba D.

BAC 2025. Ministerul Educației, informații utile pentru candidați

Accesul la examene

Probele încep la ora 09:00, accesul candidaților în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 08:30.

Timp de lucru

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Beneficiază de prelungire, cu cel mult două ore, doar candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Instrumente de lucru permise în sălile de examen

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

În ceea ce privește probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen, iar pentru probele scrise hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Obiecte interzise

În sălile de examen este interzisă introducerea unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc., dar și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

Totodată, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Ca urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

BAC 2025. Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video

În ceea ce privește organizarea programului școlar, în perioada susținerii probelor scrise din această sesiune a examenului național de bacalaureat, în funcție de particularități, activitățile didactice se pot desfășura în format asincron și/sau se vor identifica soluții pentru suplinirea cadrelor didactice implicate în comisiile de examen (alte detalii sunt disponibile aici).

În acest context, numărul de centre de examen reprezintă aproximativ 30% dintre liceele din țară, cele mai multe centre selectate fiind unități de învățământ doar cu nivel liceal).

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și, în aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Promovarea examenului

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

BAC 2025. Linie TELVERDE pentru candidați

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 – 16:00 (excepție face ziua de vineri, 13 iunie, când intervalul de funcționare este cuprins între orele 8:00 – 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.