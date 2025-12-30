Prima pagină » Actualitate » Controverse în CV-ul primarului Capitalei: Ciprian Ciucu a declarat funcția de lector la Universitatea din București, însă UB îl contrazice

Controverse în CV-ul primarului Capitalei: Ciprian Ciucu a declarat funcția de lector la Universitatea din București, însă UB îl contrazice

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut în CV-ul său că a fost lector la Universitatea din București între 2007 și 2013, însă universitatea a precizat, pentru Edupedu.ro, că el a fost colaborator extern remunerat pe oră pentru o fracție de post vacant de lector.

După preluarea funcției de primar general al Municipiului București, Ciprian Ciucu și-a actualizat prezentarea publicată pe site-ul Primăriei Capitalei, menționând că între 2007 și 2013 ar fi fost lector la Universitatea din București și că a predat managementul proiectelor. Informația fusese prezentă și în CV-ul său anterior, publicat când era primar al Sectorului 6.

Ulterior, titlul de „lector” a fost modificat în „cadru didactic asociat”, după ce site-ul Edupedu.ro a solicitat clarificări.

Universitatea din București a precizat că primarul a fost colaborator extern care a lucrat în calitate de cadru didactic asociat, remunerat în regim de plată cu ora, pentru o poziție fracție dintr-un post vacant de lector, pe perioadă determinată, în calitate de specialist ‘cu valoare recunoscută în domeniu’”. Această poziție nu corespundea statutului legal de lector, conform Legii Educației Naționale 1/2011 și reglementărilor anterioare.

În cadrul Facultății de Litere a Universității din București funcționează neîntrerupt actuala specializare Studii europene din anul 1998, când s-a înființat ca specializare de Studii culturale europene. Persoana menționată de dvs. a fost, în perioada indicată (octombrie 2007 – iunie 2013), unul dintre colaboratorii externi (cadru didactic asociat) ai Departamentului în cadrul căruia funcționează specializarea Studii europene, fiind remunerată în regim de plată cu ora pentru o poziție fracție dintr-un post vacant de lector, pe perioadă determinată, în calitate de specialist ‘cu valoare recunoscută în domeniu’, conform Legii nr. 128/1997”, a transmis UB pentru sursa citată.

De altfel, Universitatea a subliniat că posibila confuzie ar fi putut fi generată de traducerea termenului englez „lecturer” în „lector”, în loc de „cadru didactic asociat”.

Traiectoria profesională a lui Ciprian Ciucu înainte de UB

Conform propriului său CV, Universitatea din București a reprezentat prima experiență majoră a lui Ciprian Ciucu în calitate de expert în afaceri publice și formare profesională, după ce până în 2007 activase preponderent în domeniul relațiilor publice și al comunicării.

La începutul carierei sale, între 2000 și 2001, a lucrat ca specialist în relații publice la Președinția României. În perioada 1999-2007, Ciucu a ocupat mai multe funcții în ONG-uri și instituții publice mai mici, inclusiv:

  • specialist de relații publice și relații cu presa în mai multe instituții;
  • referent de specialitate la Consiliul Economic și Social (2002-2003);
  • manager de PR și marketing și formator la Centrul Educația 2000+;
  • expert comunicare la Cambridge Education pentru Ministerul Educației și Consiliul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic.

În 2007, înainte de a începe colaborarea cu UB, Ciucu a fost director de marketing și comunicare la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, având responsabilități de formator în domeniul managementului de proiect și al fondurilor structurale.

Universitatea din București a menționat că poziția lui Ciprian Ciucu în cadrul Departamentului de Studii Europene a fost justificată și de activitatea sa ca director al Centrului Român de Politici Europene, funcție pe care a ocupat-o din 2009, doi ani după ce a început să susțină cursul universitar. Această experiență i-a conferit calificările necesare pentru a fi invitat ca specialist cu valoare recunoscută în domeniu.

Legea nr. 128/1997, invocată de UB, prevede că instituțiile de învățământ superior pot apela la specialiști cu valoare recunoscută pentru a preda, pe perioadă determinată, în calitate de profesori asociați invitați, atunci când există necesități academice.

Totuși, funcția de „lector” pe care Ciprian Ciucu a menționat-o în CV-urile sale nu corespundea unei poziții oficiale, legale, ci unei colaborări externe, remunerate cu ora, pe o fracție de post vacant, cu statut temporar și limitat la activități specifice de predare și formare profesională.

