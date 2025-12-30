Prima pagină » Știri externe » Predicții din 1998: Americanii au încercat să ghicească cum va arăta anul 2025. Ce au previziuni au devenit realitate

30 dec. 2025, 13:16, Știri externe
În anul 1998, Bill Clinton se confrunta cu o procedură de destituire din cauza scandalului cu Monica Lewinsky, filmul „Titanic” era marele câștigător al premilor Oscar, iar majoritatea caselor americane aveau încă telefoane fixe. Firma de analiză și consultanță Gallup, în colaborare cu publicația USA Today, au contactat atunci 1.055 de americani, de pe aceste telefoane fixe, și le-au cerut să facă cele mai surprinzătoare previziuni despre un an îndepărtat și anume: 2025, relatează CNN.

Potrivit sursei citate, aceste previziuni sunt acum păstrate în arhivele Universității Cornell, iar în ultimele zile ale anului 2025, analștii au decis să vadă câte și care din ele s-au adeverit.

Unii respondenți au fost surprinzător de preciși. Majoritatea americanilor au prezis că, în următorii 27 de ani, țara va alege un președinte de culoare, căsătoriile între persoane de același sex vor fi legale și obișnuite și că va apărea o „nouă boală mortală”.

În 1998, majoritatea oamenilor se îndoiau,

Potrivit sondajului, în 1998 oamenii nu credeau că mult-râvnitele călătorii spațiale vor deveni accesibile pentru americanii de rând sau că forme de viață extraterestre vor intra în contact cu noi.

Multe previziuni nu s-au adeverit

Aproximativ două treimi dintre americani credeau că țara va avea deja o femeie președinte. Mai mult de jumătate se așteptau la găsirea unui leac pentru cancer, iar 61% se așteptau ca „oamenii să trăiască în mod obișnuit până la 100 de ani”.

Sondajul a pus și câteva întrebări despre direcția în care se îndreaptă țara și a relevat mult pesimism.

70% considerau că bunăstarea/ calitatea vieții se va îmbunătăți doar pentru cei bogați. Respondenții erau împărțiți în privința îmbunătățirii sau înrăutățirii situației clasei de mijloc, iar majoritatea se așteptau la o înrăutățire a vieții celor săraci.

Aproape 8 din 10 respondenți se așteptau ca americanii să aibă, în 2025, mai puțină intimitate personală, iar 57% credeau că vor avea mai puțină libertate personală.

Majoritatea se așteptau, de asemenea, la rate mai mari ale criminalității, la o calitate mai slabă a mediului și la valori morale mai scăzute. O majoritate de 71% a spus că va fi mai greu să crești copii care să devină oameni de bine.

Americanii credeau că relațiile rasiale se vor îmbunătăți

Majoritatea americanilor credeau că relațiile rasiale se vor îmbunătăți și că îngrijirea medicală va fi mai accesibilă.

În toamna anului 1998, aproximativ 60% dintre americani se declarau mulțumiți de felul în care mergeau lucrurile în SUA. Astăzi, acest procent este de 24%, potrivit analiștilor Gallup.

