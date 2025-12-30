Culmea ipocriziei. În timp ce ministrul Radu Miruță îi înfierează pe magistrați pe tema pensiilor speciale, tatăl acestuia, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără a avea vechimea necesară. Și el are acum o pensie specială

Avocata Ingrid Mocanu face dezvăluiri uluitoare despre tatăl ministrului Apărării, Radu Miruță, fost judecător care ar fi ieșit la pensie fără a avea vechimea necesară, bucurându-se acum de o pensie specială. Gheorghe Miruță și-ar fi trecut la anii de vechime în magistratură și perioada în care a lucrat la Consiliului Popular al comunelor Prigoria și Bumbești-Jiu.

„Am înțeles că domnul Miruță e scandalizat de faptul că tatăl lui are o pensie mai mare decât salariul lui de ministru.

Și eu sunt scandalizată, la fel ca orice alt magistrat care și-a dedicat viața dosarelor și acum se vede batjocorit de fiul unui impostor”, scrie într-o postare avocata Ingrid Mocanu.

Aceasta explică apoi, pas cu pas, care a fost parcursul lui Gheorghe Miruță în Magistratură și cum a ieșit acesta la pensie:

Avocată celebră, despre tatăl lui Miruță: „În 2010 iese la pensie, după numai 14 ani în magistratură”

„1. Tatăl lui Miruță-ministrul a fost numit judecător în 1996 (când nu se susțineau examene), la Judecătoria Tg. Jiu, prin decretul președintelui Ion Iliescu nr. 220/10.06.1996.

2. Până atunci, a fost secretar al biroului executiv al Consiliului Popular al comunelor Prigoria și Bumbești-Jiu, jurisconsult și șef sector administrație publică locală de stat și secretariat în cadrul Consiliului Popular al Municipiului Tg. Jiu (practic, un securistoid privilegiat). În mod mincinos, pe FB susține că ar fi lucrat la Tribunalul Gorj din 1983 (din declarația lui rezultă că era șef sector).

3. În 4 ani de judecător la judecătorie, devine președintele Tribunalului Gorj, funcție pe care o deține 2 mandate.

4. În 2010 iese la pensie, după numai 14 ani în magistratură, într-o hotărâre dubioasă a CSM (instituție din care făcea parte la acel moment și Cristi Dănileț) fiind recunoscută vechimea ca secretar de consiliu popular și șef sector ca „vechime în magistratură”. Inexplicabilă este mențiunea că ar avea 22 de ani de magistratură (insuficientă oricum pentru pensia de serviciu).

5. În timp ce era președinte de tribunal, în 2004, primește în concesiune de la primăria cu primar PSD (Cârciumaru) un teren lângă tribunal, pe care își construiește o vilă (din salariul de bugetar, desigur), pe care apoi o donează fiului Miruță-ministrul, deși nu a fost recepționată de primărie nici în prezent, chiar dacă Miruță-fiul o are în declarația de avere”, relatează Ingrid Mocanu.

În acest context, spune cunoscuta avocată, se pun următoarele întrebări:

Pentru CSM: în ce temei de lege i s-a echivalat vechimea și de unde rezultă 22 de ani vechime, dacă a fost numit judecător în 1996? Pentru primăria Tg. Jiu: cum i s-a atribuit terenul tatălui și unde a locuit tatăl după donație? Pentru Cartea Funciară Tg. Jiu: cum s-a intabulat donația dacă vila nu era recepționată? Pentru Miruță-fiul, ministru în CSAT: de ce nu vă este rușine (nu mai zic de a clarifica propria incompatibilitate) să folosiți exemplul unui sinecurist comunistoid favorizat (tatăl dvs) pentru a vă bate joc de o putere a Statului, pe care vă doriți să o subordonați? Pentru premierul Bolojan: când dați o lege să rezolvați aceste probleme, cu pensionari care încasează pensii fără drept? Da, da, și de „judecătorii” CCR nemagistrați zic”, conchide Ingrid Mocanu.

Românii care contribuie la sistemul de pensii, în viziunea lui Miruță: „Prostimea”

Între timp, ministrul Radu Miruță îi numește „Prostime” pe cei care contribuie astăzi la sistemul de pensii.

„Prostimea. O categorie mare de români pune contribuții la bugetul de pensii, ca atunci când se pensionează să tragă de acolo proporțional cu ce au contribuit. Și există o altă categorie, magistrații, și mai sunt și alții care se pensionează la 48 de ani și care se duc fără jenă și bagă mâna în punga aia trăgând mai mulți bani decât au cheltuit. Vă repet, și tatăl meu a fost judecător, dar s-a pensionat mult mai târziu. Dar principial, nu este corect să pretinzi să iei o sumă mai mare de bani decât cea pe care ai contribuit-o tu”, spune Radu Miruță.

În opinia acestuia, cei care contribuie la sistemul de pensii „proporțional” reprezintă „prostimea”.

„În plină maturitate și în puterea vârstei să pleci la 48 de ani nu este echitabil față de ceilalți. Statul român trebuie să-i răsplătească pe judecători, dar pare că măsura nu este corectă”, a mai spus Radu Miruță la Antena 3.

În ceea ce-l privește pe tatăl lui Radu Miruță, acesta a vrut în 2017 să se reîncadreze în magistratură, la judecătoria Novaci, acolo unde Gheorghe Miruță locuia. Cererea acestuia a fost însă respinsă de CSM, pe motiv că „încărcătura de dosare pentru fiecare magistrat de la Judecătoria Novaci este cu mult sub media națională”, scrie presa locală din Gorj.

