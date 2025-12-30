Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez”

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce a fost criticat pentru informațiile din CV-ul său, în care se prezenta ca lector la Universitatea din București între 2007 și 2013. Universitatea a clarificat că el a fost, de fapt, colaborator extern remunerat pe oră pentru o fracție dintr-un post vacant de lector, poziție care nu corespundea statutului legal de lector.

Ce precizări a făcut Cipria Ciucu, după ce s-au găsit nereguli în CV-ul său

Primarul a explicat pe Facebook că titulatura de „lector” a fost folosită la recomandarea conducerii universității, deoarece poziția oficială de profesor asociat i se părea „prea pompoasă”. Prin mesajul postat pe Facebook, Ciucu a recunoscut confuzia și a încercat să clarifice faptul că activitatea sa didactică s-a bazat pe experiența acumulată anterior în proiecte de reformă a administrației, susținute în România și Republica Moldova, și că responsabilitățile sale au fost reale, chiar dacă titulatura nu corespundea formal poziției de lector.

„Țineam un curs scris de mine, le dădeam studenților teme gândite de mine, realizam evaluări – în cadrul examenelor – gândite de mine. În mintea mea chiar era corect ce am pus în CV. Nu aveam habar, de fapt, acum aflu, din interpretarea ziaristului, că nu aș fi avut dreptul să folosesc titulatura de ‘lector’. Așa o fi! Corectez. Am fost invitat să susțin acel curs în baza experienței mele acumulate in cadrul mai multor proiecte de reformă a administrației, pentru instituții guvernamentale. Experienta mea anterioara era net superioară din punctul de vedere al complexitătii metodologice și științifice aceleia de a preda un curs în ciclul universitar de 3 ani.

Ținusem cursuri mult mai complexe multor funcționari publici de conducere din guvernele României și Republicii Moldova, în cadul unor proiecte de roforma administrației. În fine… ”

După controversa din CV-ul său, Universitatea din București a precizat că Ciprian Ciucu a fost „colaborator extern care a lucrat în calitate de cadru didactic asociat, remunerat în regim de plată cu ora, pentru o poziție fracție dintr-un post vacant de lector, pe perioadă determinată, în calitate de specialist ‘cu valoare recunoscută în domeniu’”. Această poziție nu corespundea statutului legal de lector, conform Legii Educației Naționale 1/2011 și reglementărilor anterioare.

AUTORUL RECOMANDĂ