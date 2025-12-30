Prima pagină » Actualitate » Un urs negru își terorizează vecinul. Blândul baribal nepoftit refuză să părăsească subsolul casei unui american

Rene Pârșan
30 dec. 2025, 13:06, Actualitate
Un american tremură zilnic în sufragerie, deoarece un urs enorm de 232 kg, un baribal inofensiv, s-a mutat sub casa sa. Kenneth Johnson, în vârstă de 63 de ani, a descoperit că uriașul urs negru se oploșise în subsol chiar înainte de perioada sărbătorilor.

Kenneth a descoperit că animalul masiv se instalase sub reședința sa de 1,2 milioane de lire sterline din Altadena, chiar înainte de Ziua Recunoștinței, relatează Mirror US. Departamentul pentru Pescuit și Faună Sălbatică din California (CDFW) a încercat să captureze ursul, supranumit Galben 2120 de către oamenii de știință, folosind momeală și dispozitive care fac zgomot.

Dar eforturile lor s-au dovedit a fi nereușite când, pe 9 decembrie, au prins din greșeală un urs mai mic.

„Știam că ursul meu nu ieșise, pentru că am destule camere pe el”, a declarat Johnson pentru Los Angeles Times.

Galben 2120, de neclintit

Departamentul a eliberat ursul mai mic, însă Galben 2120 continuă să-i afecteze proprietatea, în ciuda încercărilor sale de a forța creatura să elibereze spațiul.

Johnson a dezvăluit pentru KTLA că a improvizat o alarmă antiefracție cu pernă de spumă pentru a crea un sunet puternic de zăngănit, apoi a inscripționat CD-uri care conțineau ore întregi de lătrat continuu al câinilor și a îndreptat difuzoarele spre gurile de ventilație.

Totul în zadar. Chiriașul a rămas de neclintit.

Johnson are interdicție să vorbească cu ursul

Acum amenință că va da departamentul în judecată, acuzând oficialii de neglijență și suferință emoțională după ce Johnson a susținut că i-au spus brusc să renunțe la eforturile sale de a îndepărta ursul.

Johnson chiar a întrebat dacă poate continua să încerce să-l convingă pe urs să iasă singur, doar pentru a i se spune: „Nu, nu pot face asta”.

„Asta a durat destul de mult și este ceva cu care ar trebui să se ocupe. Este un urs etichetat. S-au mai confruntat cu el înainte. Au ales să nu-l eutanasieze și acum s-a întors și va continua să facă asta”, a adăugat Johnson.

Eforturi conjugate

Un reprezentant al Departamentului pentru Pescuit și Faună Sălbatică din California a declarat pentru Daily Mail că departamentul este hotărât să-l ajute pe Johnson.

Purtătorul de cuvânt a spus: „În ciuda personalului foarte limitat, biologii CDFW au fost în comunicare constantă cu acest proprietar de când s-a raportat că ursul a intrat în spațiul său de sub casă nesecurizat în noiembrie. Rămânem hotărâți să ajutăm acest proprietar și nu am indicat niciodată contrariul.

Biologii CDFW au instalat capcane cu momeală, camere video și lumini pentru monitorizare de la distanță și au lucrat în mod repetat pentru a împiedica ursul să iasă de pe această proprietate. CDFW a recomandat, de asemenea, ca spațiul de sub casă să fie securizat în multiplele ocazii în care ursul a părăsit casa, ceea ce este un pas extrem de important pentru a se asigura că ursul nu se poate întoarce.”

Galben 2120 se ține de șotii

Johnson și-a exprimat îngrijorarea continuă presei locale, declarând că încă aude mișcările ursului și că este îngrijorat pentru siguranța sa.

„Aud plasticul sfărâmat dedesubt, iar una dintre camere l-a detectat pur și simplu în timp ce buldozera prin el. E o mizerie acolo dedesubt”, a spus Johnson.

„Sunt pur și simplu epuizat de toată treaba asta”, a recunoscut el. „Îmi iau gândurile de la asta pentru o vreme, apoi dintr-o dată mă simt inundat de gândul: oh, da, nu pot face un duș fierbinte. Trebuie să monitorizez situația tot timpul.”

