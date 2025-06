BAC 2025 | Subiectele și rezultatele la Bacalaureat. În 2025, află PRIMUL aici ce note ai luat

Elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă au terminat cursurile liceale vineri, 6 iunie, urmând ca de marți, 10 iunie, să susțină examenele de Bacalaureat.

Update 13 iunie (15:48). Pe platforma dedicată Bacalaureatului au fost postate subiectele și baremele de corectare pentru materiile de la a treia probă scrisă. Luni, 16 iunie 2025, are loc proba scrisă la Limba și Literatura Maternă. Apoi, la data de 20 iunie 2025 vor apărea rezultatele inițiale la această sesiune de Bacalaureat. La data de 30 iunie 2025, se vor afișa rezultatele finale la BAC 2025, sesiunea iunie.

Update 13 iunie (12:00). Proba a ajuns la final, la ora 12:00. Elevii predau foile de lucru și părăsesc centrele de examen.

Update 13 iunie (11:40). Vezi AICI rezolvarea subiectelor de psihologie, economie, logică, filosofie și sociologie de la Bacalaureat 2025.

Update 13 iunie (11:30). Vezi AICI cum se rezolvă subiectele la geografie și care este baremul de corectare.

Update 13 iunie (11:20). Vezi AICI cum se rezolvă subiectele de informatică de astăzi.

Update 13 iunie (11:10). Vezi AICI rezolvarea subiectelor de la chimie, biologie și anatomie de la Bacalaureat 2025.

Update 13 iunie (11:00). Vezi AICI rezolvarea și baremul de corectare pentru proba la FIZICĂ.

Update 13 iunie (10:30). Candidaților li se permite să părăsească sălile de examen, începând cu ora 10:30, după ce predau foile. A trecut jumătate din timpul alocat probei scrise.

Update 13 iunie (09:00). A început a treia probă scrisă.

Update 13 iunie (08:30). Candidaților li se permite accesul în sălile de examen, pentru a susține a treia probă scrisă la Bacalaureat 2025.

Update 13 iunie (08:25). Vezi AICI ce subiecte au picat la Geografie, la Bacalaureat 2025.

Update 13 iunie (08:20). Vezi AICI care sunt subiectele probei scrise la Informatică!

Update 13 iunie (08:10). Accesează linkul de AICI pentru a vedea subiectele de la chimie, biologie și anatomie, de la Bacalaureat.

Update 13 iunie (08:00). Vezi AICI subiectele care au picat la Fizică.

Update 13 iunie (07:30). Vineri, 13 iunie 2025, candidații se pregătesc să susțină proba la alegere a profilului / specializării.

Update 11 iunie (12:00). Proba obligatorie a profilului a ajuns la final, la ora 12:00. Elevii predau foile de lucru și părăsesc centrele de examen.

Update 11 iunie (11:05). Vezi AICI rezolvarea subiectelor la matematică de azi, de la Bacalaureat 2025.

Update 11 iunie (11:00). Vezi AICI cum se rezolvă subiectele de la istorie și care este baremul de corectare.

Update 11 iunie (08:00). Vezi AICI subiectele la istorie, dar și întrebarea care a dat bătăi de cap elevilor!

Update 11 iunie (08:00). Vezi AICI ce subiecte au picat la matematică, a doua probă obligatorie de la Bacalaureat.

Update 10 iunie (14:44). La prima probă scrisă, la Bacalaureat, a fost înregistrat un record negativ în privința prezenței la centrele de examen din țară. La examenul de BAC 2025, în sesiunea din vară, a fost înregistrat cel mai mic număr de candidați înscriși: 94.400 de elevi din promoția curentă. Vezi AICI informațiile.

Update 10 iunie (12:00). Prima probă scrisă la Bacalaureat a ajuns la final. Elevii vor susține pe 11 iunie 2025 proba obligatorie a profilului.

Update 10 iunie (11:00). Rezolvarea subiectelor de la limba și literatura română și baremul de corectare al primei probe de la Bacalaureat pot fi accesate AICI.

Update 10 iunie (08:00). Au apărut subiectele la limba și literatura română de la Bacalaureat 2025. Le puteți vedea AICI.

Astfel, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat – cea la Limba și literatura română – se va desfășura pe 10 iunie, iar pe 11 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului.

Apoi, pe 13 iunie, candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 16 iunie proba scrisă la Limba și literatura maternă.

În data de 20 iunie se vor afișa rezultatele la probele scrise (până la ora 12:00), iar elevii care depun contestații pot să vizualizeze lucrările în intervalul orar 14:00 – 18:00, dar și în zilele de 23 și 24 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iunie.

BAC 2025. Calendarul probelor scrise și evaluarea competențelor pentru elevi Află aici toate informațiile despre calendearul probelor scrise și evaluarea competențelor pentru elevi în cadrul Bacalaureatului 2025.

În intervalul 27 – 29 ianuarie a avut loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; între 29 și 31 ianuarie au fost evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, care a fost susținută de elevii din partea minorităților naționale.

Totodată, în intervalul 3 – 5 februarie, au fost evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C, iar între 5 și 7 februarie au fost susținute competențele digitale – proba D.

„Conform datelor înregistrate și transmise de comisiile județene/comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), sunt așteptați să participe circa 108.000 candidați (peste 94.400 de candidați din promoția curentă și peste 13.800 de candidați din seriile anterioare). Aceștia vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate”, transmite Ministerul Educației.

Anul acesta, în comparație cu 2024, sunt cu 26.000 de candidați mai puțini, anul trecut fiind înscriși 134 de mii de candidați.

BAC 2025. Ministerul Educației, informații utile pentru candidați

Accesul la examene

Probele încep la ora 09:00, accesul candidaților în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 08:30.

Timp de lucru

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Beneficiază de prelungire, cu cel mult două ore, doar candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Instrumente de lucru permise în sălile de examen

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

În ceea ce privește probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen, iar pentru probele scrise hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Obiecte interzise

În sălile de examen este interzisă introducerea unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc., dar și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

Totodată, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Ca urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

BAC 2025. Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video

În ceea ce privește organizarea programului școlar, în perioada susținerii probelor scrise din această sesiune a examenului național de bacalaureat, în funcție de particularități, activitățile didactice se pot desfășura în format asincron și/sau se vor identifica soluții pentru suplinirea cadrelor didactice implicate în comisiile de examen (alte detalii sunt disponibile aici).

În acest context, numărul de centre de examen reprezintă aproximativ 30% dintre liceele din țară, cele mai multe centre selectate fiind unități de învățământ doar cu nivel liceal).

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și, în aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

BAC 2025. Afișarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care sunt distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care o susțin.

Pentru comunicarea notelor obținute, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

În baza metodologiei-cadru (cu modificările ulterioare) și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate atât pe pagina dedicată examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.

Promovarea examenului

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

BAC 2025. Cum va fi vremea în zilele cu probe la Bacalaureat

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, la solicitarea Edupedu.ro, prognoza meteo pentru perioada 10-14 iunie 2025, valabilă pentru România și pentru municipiul București. Potrivit informării ANM, urmează zile cu alternanțe între perioade însorite și episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi scurte, descărcări electrice și grindină, în unele regiuni.

Alte informații utile

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 – 16:00 (excepție face ziua de vineri, 13 iunie, când intervalul de funcționare este cuprins între orele 8:00 – 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va publica subiectele și baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul de profil.