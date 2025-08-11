BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați

Potrivit unui anunț al Ministerului Educației, rata de participare la proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua de Bacalaureat 2025, este de 87% dintre toți cei 13.992 înscriși. 23 de candidați au fost eliminați.

”Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de bacalaureat (a doua sesiune/S2), desfăşurată astăzi, 11 august, a fost de 87,1%: 13.992 de candidaţi prezenţi din totalul de 16.058 de candidaţi înscrişi – toate promoţiile pentru susţinerea acestei probe). Nu s-au prezentat 2.066 de candidaţi, iar 23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă”, a transmis, luni, Ministerul Educaţiei.

Subiectele şi baremul de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română au fost publicate la ora 15:00 pe site-ul de profil, conform procedurii.

Calendarul următoarelor probe:

12 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c)

13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)

14 august: Limba şi literatura maternă – proba E.b).

Primele rezultate vor fi afișate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), va avea loc în data de 18 august, până la ora 12:00 (pe site-ul bacalaureat.edu.ro şi în centrele de examen). Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii au loc în aceeaşi zi (în intervalul orar 14:00 – 18:00), respectiv în intervalul 19 – 20 august 2025.

Contestaţiile pot fi depuse atât în format standard, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip, prin intermediul căreia îşi exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz (prin creştere sau descreştere), nota iniţială.

Rezultatele finale vor fi publicate marţi, 26 august.

Potrivit ministerului, sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.