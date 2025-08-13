BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Candidații dau proba la alegere a profilului. Când se afișează rezultatele? Calendarul complet

Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă, continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere a profilului și specializării, la care peste 30.200 de absolvenți de liceu susțin examene la discipline precum geografie, biologie, chimie, fizică sau informatică.

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 a ajuns miercuri, 13 august, la proba la alegere a profilului și specializării.

Candidații au de susținut testul scris la una dintre disciplinele: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, economie, filosofie, psihologie sau sociologie.

Subiectele pentru această probă vor fi publicate la ora 15:00, iar elevii au intrat în săli până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid. Proba a început la ora 9:00.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 30.200 de absolvenți s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului, dintre care 18.200 provin din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 sunt din promoțiile anterioare, potrivit Știrileprotv.

Calendar Bacalaureat 2025 – sesiunea a doua: