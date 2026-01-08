Un bucureștean de 41 de ani este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 după ce și-ar fi violat fetița, în mod repetat, într-o perioadă în care copilul avea doar 8 ani. Fata ar fi rămas cu sechele și i-ar fi povestit mamei abia după cinci ani de la comiterea presupuselor fapte.

Potrivit unor surse judiciare, la sfârșitul anului trecut, o femeie i-a anunțat pe procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 că fiica ei ar fi fost violată de tatăl natural. Mama fetei ar fi primit teribila veste abia după ce s-a despărțit de bărbat, din cauza comportamentul său abuziv.

Mărturii despre orori, la cinci ani distanță

Sursele Gândul au dezvăluit că aceasta ar fi decis să-l părăsească pe A.M. după ce nu a mai putut suporta bătăile din ce în ce mai dese și s-ar fi refugiat în casa părintească de la Hârlău, județul Iași.

Odată ce a scăpat de sub supravegherea tatălui, fiica femeii, ajunsă la vârsta de 13 ani, a povestit că, după ce a împlinit 8 ani, tatăl ar fi violat-o în repetate rânduri.

Mai mult, copila a mărturisit că în afara atingerilor de natură sexuală, tatăl ar fi obligat-o să vizioneze filme pentru adulți și ar fi constrâns-o să reproducă unele scene.

Magistrații au emis un ordin de protecție

Îngrozită, mama ar fi depus o primă plângere la Poliția Orașului Hârlău, după care ar fi depus o a doua plângere și la București, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Surse judiciare au arătat că fetița ar prezenta simptome specifice abuzurilor pe care susține că le-a suferit.

În plus, A.M. este cunoscut drept o persoană violentă, iar pe numele lui există un ordin de protecție emis de Judecătoria Hârlău, valabil pentru un an, prin care nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de fiica lui și de iubitul mamei acesteia.

Totodată, instanța i-a interzis și orice contact telefonic sau prin corespondență.

A.M. este cunoscut în mediul online pentru activitatea pe platforma Tik Tok, unde postează opinii politice și a reușit să strângă, până acum, peste 5.000 de urmăritori.

AUTORUL RECOMANDĂ: