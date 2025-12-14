Prima pagină » Actualitate » Badantele, menajerele și bonele din Italia vor primi mai mulți bani, de la 1 ianuarie 2026. Angajatorii sunt obligați să le mărească salariile

14 dec. 2025
Familiile din Italia care angajează badante, bone și menajere sau alți lucrători casnici sunt obligați să le ofere mai mulți bani, începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a majorărilor salariale prevăzute de noul Contract colectiv Național de Muncă (CCNL – Contratto Colettivo Nazionale di Lavoro) pentru lucrătorii domestici. Documentul a fost semnat la 28 octombrie 2025 și e valabil până la 31 octombrie 2028.

Potrivit publicației La Repubblica, contractul prevede o creștere totală de 100 de euro brut pe lună (raportată la nivelul BS), acordată etapizat: 40 de euro de la 1 ianuarie 2026, 30 de euro de la 1 ianuarie 2027, 15 euro de la 1 ianuarie 2028 și încă 15 euro din 1 septembrie 2028.

La acestea se adaugă actualizarea anuală a minimelor salariale în funcție de inflația Istat (de la 80% la 90% din indice) și majorarea contribuțiilor.

Simulările făcute de Asociația Angajatorilor din Sectorul Muncii Domestice (Assindatcolf) arată că, din 2026, costul total pentru o îngrijitoare la fix (54 de ore pe săptămână) va crește cu aproximativ 75 de euro pe lună, ceea ce înseamnă între 850 și 900 de euro în plus pe an.

Pentru o bonă angajată 40 de ore pe săptămână, familia va plăti aproximativ 83 de euro în plus pe lună (între 900 și 1.000 de euro pe an), iar pentru un lucrător casnic de nivel B, angajat 25 de ore pe săptămână, creșterea lunară este de aproximativ 53 de euro (circa 600 de euro pe an).

FOTO – Caracter ilustrativ

Per ansamblu, pentru nivelurile medii, cheltuiala lunară poate urca cu peste 230 de euro, incluzând recuperarea a 135,75 euro pentru ajustarea la costul vieții din perioada 2021–2025.

„Un contract modern, incluziv și cu garanții sporite”

Reprezentanții partenerilor sociali descriu documentul ca fiind „un contract modern, incluziv și cu garanții sporite”, menit să protejeze atât familiile, cât și lucrătorii, în mare parte femei și migranți.

„Am adus la masa negocierilor revendicările lucrătorilor și necesitatea de a le recunoaște un salariu adecvat costului vieții. În nord, salariile sunt adesea mai mari decât minimele contractuale”, explică Rita De Blasis, secretar general al sindicatului Federcolf.

Într-un sector în care munca la negru este estimată la aproape 50%, noul contract încearcă și să reducă acest fenomen.

„Cu noul contract colectiv am semnat o declarație de intenții care urmărește întărirea instituțiilor bilaterale. Obiectivul este ca anumite drepturi – de la al treisprezecelea salariu la plata TFR – să fie gestionate de o structură precum Cassa Colf, alimentată de contribuțiile părților. Astfel, familiile ar putea fi ajutate să evite plăți unice foarte mari, iar plățile ar deveni mai ușor de urmărit, inclusiv în beneficiul statului. În aceste condiții ar fi poate mai ușor de susținut creșterea facilităților fiscale pentru familiile care angajează legal lucrători domestici. De mult timp ne dorim deductibilitatea costurilor cu salariile”, afirmă Andrea Zini, președintele Assindatcolf.

De asemenea, noul contract extinde și numărul de zile de concediu pentru îngrijirea rudelor cu handicap grav și introduce posibilitatea unei suspendări facultative, neplătite, după concediul obligatoriu de maternitate.

Prin legea de conversie a decretului 146/2025 privind fluxurile de muncitori din afara Uniunii Europene, pentru perioada 2026–2028 sunt prevăzute contingente speciale de lucrători domestici destinați îngrijirii vârstnicilor peste 80 de ani și persoanelor cu dizabilități, în care pot fi incluse și baby-sitter pentru copii de până la șase ani.

