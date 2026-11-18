Deputat USR, Oana Țoiu, a anunțat, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, decesul fostului deputat Cristian Paul Ichim.

Cristian Paul Ichim a fost deputat USR-PLUS în legislatura 2020 – 2024.

Parlamentarii au ținut un minut de reculegere în memoria fostului deputat USR – PLUS.

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În plenul Camerei Deputaților, Oana Țoiu a anunțat decesul lui Cristian Paul Ichim.

„Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință!

Cu profundă tristețe, vreau să vă anunț trecerea în neființă a fostului nostru coleg, Cristian Paul Ichim, care a fost deputat ales în mandatul 2020 – 2024, în Circumscripția electorală Bacău.

Din păcate, la doar 51 de ani ne-a părăsit. Și vreau să avem împreună un moment de reculegere.

Băieții lui, Ștefan, Alexandru și Bogdan, și soția sa, Nicoleta, sunt în aceste momente îndurerați.

Ce știu dumnealor, ce știți și dumneavoastră, și e important să spunem asta și oficial, aici, în plenul Camerei Deputaților, este că 4 ani de dedicare, în numele României, în dreptul celor care l-au ales în circumscripția electorală Bacău, rămân o moștenire pentru un viitor mai bun nu doar pentru băieții lui, ci pentru o generație întreagă”, a transmis deputatul USR.

Fostul deputat de Bacău avea 51 de ani

Luni, 16 noiembrie, Cristian-Paul Ichim, fost deputat și consilier de Bacău, a murit la vârsta de 51 de ani. Cristian Paul-Ichim a reprezentat județul Bacău în Camera Deputaților în perioada 2020-2024, după ce a obținut mandatul de deputat pe listele Alianței USR PLUS. Economist de profesie, pe parcursul activității parlamentare, acesta a deținut funcțiile de vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură și președinte al Subcomisiei pentru drepturile copilului, remarcându-se prin demersuri legate de proiectele majore ale județului, precum autostrada A13 Brașov–Bacău și extinderea rețelei de gaze naturale.