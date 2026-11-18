Deputaţii USR Oana Ţoiu şi AUR George Simion au ajuns să se contreze miercuri la plen pe marginea discuţiilor inişiate pe proiectul PHCD 61/2026.

Potrivit textului de lege, acesta este un plan de acţiune despre securitatea în materie de drone şi soluții antidrone, în direcția reducerii fragmentării actuale şi generării unei baze comune de pregătire în materie.

Oana Ţoiu către suveranişti: „Patriotismul implică și curaj, pe care nu îl aveți”

Ştiți ce nu se aude de la o bună parte dintre politicienii care se declară suveraniști? Nicio vorbă critică față de Rusia. Vă reamintesc că constituția României spune foarte clar că România este stat suveran, dar asta implică și în violabilitatea granițelor, și dreptul internațional. Spune cât se poate de clar, ferm și ne șovăielnic, că toate celelalte state trebuie să respecte granițele noastre.

Și în momentul în care te duci către electorat cu o promisiune suveranistă și taci, în momentul în care Rusia încalcă aceste granițe, fie că vorbim de dronele care au explodat în Galați, fie că vorbim de atacurile la Marea Neagră, nu doar în zona economică exclusivă, ci chiar în apele noastre teritoriale și la Dunăre, asta înseamnă că dacă nu ai nici măcar curajul propriilor declarații, nu ai nici măcar curajul cuvintelor, România nu se va putea baza niciodată pe deciziile tale, ca patriot, pentru că patriotismul implică și curaj pe care nu îl aveți.

George Simion către Oana Ţoiu: „Nu ați fost dumneavoastră la guvernare?”

George Simion nu s-a lăsat prea mult aşteptat la tribună şi i-a întrebat pe cei de la USR că puteau „de ce nu l-ați sunat pe prietenul dumneavoastră Zele, ca să nu mai trimită drone care se autodetonau în Portul Constanța?”

„Vine aici doamna Țoiu să ne dea lecții despre diplomație, după ce a băgat toate sinecurile din lumea asta, toți USR-iștii progresiști, în ambasade, consulate, și a dat dovadă de ce înseamnă, de fapt, pile și statul la stat. Vorbim despre Marea Neagră. Și ați pomenit, domnule Coliban, despre rușii, rușii, rușii, rușii care vin. Suntem de acord. Dar în România de astăzi cine a condus? Nu tovarășii dumneavoastră de alianță? Nu PSD-ul cu PNL-ul, nu domnul Bolojan? Nu ați fost dumneavoastră la guvernare? Atacați suveraniștii! O atacați pe doamna judecător, de parcă doamna judecător a condus măcar o zi România. Ați făcut dumneavoastră în industria de apărare românească totul praf. Pomeniți de SAFE cu atâta emfază, cu atâta mândrie, când, de fapt, SAFE înseamnă astăzi, domnule deputat, corupție, SADU 1 SADU 2, domnul Salvador. Astea sunt realizările dumneavoastră la guvernare, de asta n-o să vă mai voteze lumea să ajungeți înapoi la guvernare. Dădea posibilitatea acea lege, să fie doborâte dronele. Și atunci, de ce nu l-ați sunat pe prietenul dumneavoastră Zele, ca să nu mai trimită drone care se autodetonau în Portul Constanța? Am fost foarte aproape de un mare, mare, mare carnagiu, pentru că prietenul dumneavoastră a considerat că granițele noastre, care erau inviolabile și înainte de acea lege care a trecut, și iată că nu ajută cu nimic. Pentru că dumneavoastră, în loc să sprijiniți cu adevărat industria militară românească, cum ar trebui să facă domnul Oprea, dacă se ține de cuvânt și dacă nu a uitat ce a declarat, dumneavoastră ați ales să trimiteți banii la Rheinmetall, în Germania”.

Oana Ţoiu, din nou, către George Simion: „Cineva care a mers în Franța și ne-a făcut de râs acolo”

Oana Ţoiu a revenit la microfon ca să-i mai transmită lui George Simion că „diplomații României reprezintă cu cinste această țară și repară în locurile în care dumneavoastră ne-ați făcut de rușine”.