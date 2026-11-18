Noua Zeelandă este abia prima țară în care s-a lansat oficial Grand Theft Auto VI, dar fenomenul „GTA Flu” (pandemia de GTA) deja ia amploare în întreaga lume. Tot mai mulți angajați și-au luat zile libere și concediu pentru a se juca jocul mult așteptat pe console.

Platformele de resurse umane raportează creșteri ale cererilor de zile libere cu doar o zi înainte de lansare. Rețelele sociale sunt pline de transmisiunile în direct ale jucătorilor, printre care și vloggerul faimos DarkViperAU, care testează în premieră Grand Theft Auto VI.

Mulți jucători de PlayStation 5 și-au făcut conturi speciale cu localizare pe Noua Zeelandă înainte de a cumpăra jocul. Jucătorii de Xbox Series X și S au schimbat din setări localizarea.

Mulți angajați s-au dat bolnavi pentru a-și lua zile libere

Mulți angajați și-au rezervat concediul cu luni înainte, iar alții s-au dat bolnavi sau au glumit că se vor îmbolnăvi subit pe 19 noiembrie. Pe internet circulă inclusiv un formular fals de solicitare a concediului, creat special pentru fanii GTA VI.

Italia este în fruntea țărilor în care s-au raportat creșteri ale cererilor de concediu pentru 19 noiembrie. Potrivit platformei internaționale de resurse umane Remote, cererile de concediu pentru ziua lansării GTA VI au crescut la nivel global cu 32% față de o zi de joi corespunzătoare din 2025.

Italia a înregistrat cereri cu 91% mai multe din partea angajaților cu normă întreagă înregistrați și gestionați prin Remote, aproape dublu față de anul trecut.

Militarii americani au primit patru zile libere

Un batalion al armatei americane a oferit patru zile libere militarilor care și-au reînnoit contractele, profitând de interesul pentru GTA VI.

Subiectul a ajuns inclusiv în NBA. Baschetbalistul Steven Adams, de la Houston Rockets, a glumit încă din septembrie că performanțele jucătorilor din campionatul american ar putea scădea temporar după lansare .

S-ar putea înregistra pagube de 1 miliard de dolari

În presa internațională a circulat și o estimare potrivit căreia absența angajaților de la muncă ar putea costa economia americană un miliard de dolari în productivitate.

Fenomenul nu este complet nou. Expresia „GTA Flu” a apărut în 2013, când numeroși jucători au povestit că și-au luat liber pentru GTA V.

Noul joc va fi disponibil pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S începând cu 19 noiembrie, la miezul nopții, ora locală. Este primul titlu principal al seriei după 13 ani. Povestea îi urmărește pe Jason și Lucia în Vice City și se desfășoară în statul fictiv Leonida.

Sursa Foto: Envato