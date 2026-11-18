Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a declarat că România trebuie să își asume un rol tot mai important în conturarea viitorului Uniunii Europene, după două decenii în care apartenența la blocul comunitar a fost marcată de procesul de convergență.

Mesajul a fost transmis în contextul unui eveniment organizat în Parlamentul European, dedicat aniversării a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la UE.

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Dan Neculăescu: „România a consolidat Europa”

Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, șeful diplomației române a subliniat schimbarea de perspectivă pe care o consideră necesară în următoarele două decenii de apartenență la Uniunea Europeană.

„România a consolidat Europa, iar primii 20 de ani au fost despre convergență. Următorii 20 trebuie să fie despre leadership”, a transmis Dan Neculăescu.

Ministrul a evidențiat astfel necesitatea ca România să depășească etapa concentrată pe apropierea de standardele europene și să contribuie mai activ la direcțiile de dezvoltare ale Uniunii.

Eveniment în Parlamentul European, cu participarea Robertei Metsola și a lui Jean-Claude Juncker

Dan Neculăescu a precizat că a participat la o dezbatere organizată în Parlamentul European, alături de președinta instituției, Roberta Metsola, și de fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

La eveniment au fost prezenți și lideri politici implicați în procesul de integrare europeană de acum două decenii.

Reuniunea a fost organizată de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și de chestorul instituției, Andrey Kovatchev, pentru a marca apropierea aniversării a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană.

Cele două state au devenit membre ale UE la 1 ianuarie 2007, urmând să împlinească două decenii de apartenență la blocul comunitar la începutul anului 2027.

De la încrederea în viitorul Europei la contribuția României la acest viitor

În mesajul său, ministrul Afacerilor Externe a făcut o paralelă între momentul aderării și perspectiva aniversării din 2027.

„În 2007, România a intrat în Uniunea Europeană cu încredere în viitorul Europei. În 2027, marcăm două decenii de apartenență cu încredere în contribuția României la acest viitor”, a afirmat Dan Neculăescu.

Sursa foto: Facebook / Dan Neculăescu