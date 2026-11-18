O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost victima unei agresiuni sexuale într-un mijloc de transport în comun din București. Incidentul a avut loc în data de 1 octombrie 2026 și în imaginile surprinse în transport se poate observa că mai multe persoane au reacționat în urma incidentului. Ulterior, agresorul, un bărbat de 42 de ani, a fost reținut.

Incidentul s-a petrecut pe 1 octombrie, într-un mijloc de transport din Capitală. Bărbatul ar fi atins-o pe genunchi pe fata de 17 ani, care s-a retras și a cerut ajutor. În imaginile de mai sus se poate observa cum un alt cetățean intervine și îl împinge pe agresor. Tatăl adolescentei a sunat la 112 și a reclamat că fiica sa fusese agresată sexual. La aproximativ o lună și jumătate de la incident, bărbatul a fost chemat la audieri, în baza unui mandat de aducere. A fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Bărbatul a fost reținut pe 16 noiembrie 2026

Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pe 16 noiembrie, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este suspectat că a agresat sexual o fată de 17 ani, la 1 octombrie, într-un mijloc de transport din Capitală. Adolescentei i-au sărit în ajutor mai mulți călători, care au intervenit după ce aceasta a strigat. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a adus în atenție informații despre caz. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea sexuală asupra minorei.

Ce transmit autoritățile după ce o adolescentă a fost agresată sexual în București, într-un mijloc de transport

„La data de 16 noiembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 42 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. În prezenta cauză, cercetările sunt efectuate față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, comisă asupra unei minore, în vârstă de 17 ani. În fapt, la data de 1 octombrie 2026, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că, în aceeași zi, fiica sa minoră, în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat. Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data de 1 octombrie 2026, în jurul orei 10.30, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, bărbatul ar fi atins-o cu mâna în zona genunchilor, fiind întrerupt de opoziția fizică a acesteia, care s-a retras și a început să țipe. Totodată, subliniem faptul că, în momentul în care minora a început să strige după ajutor, mai mulți cetățeni aflați în mijlocul de transport în comun au intervenit în sprijinul acesteia, determinând întreruperea comportamentului agresorului. Apreciem spiritul civic și promptitudinea de care au dat dovadă persoanele respective și le mulțumim pentru implicare și solidaritate”, transmit autoritățile.

„La data de 15 noiembrie 2026, polițiștii Secției 17 au pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului legal pentru administrarea probatoriului. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, arată DGPMB.