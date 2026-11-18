Prim-ministrul Luca Niculescu l-a felicitat miercuri, 18 noiembrie, printr-o postare publicată pe pagina personală de X, pe omologul său din Letonia, Andris Kulbergs, după ce, în urmă cu o zi, Parlamentul leton a votat pentru învestirea noului Guvern, format dintr-o coaliție de centru-dreapta. Premierul României i-a transmis lui Kulbergs că se simte entuziasmat pentru o eventuală colaborare strânsă între Guvernele celor două state, întrucât ambele urmăresc aceleași angajamente asumate ca membri ai Uniunii Europene și ai NATO.

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„A ștept cu interes să colaborez strâns pentru a consolida și mai mult relațiile noastre bilaterale ”

„Felicitări prim-ministrului leton Andris Kulbergs pentru formarea noului său guvern. În calitate de aliați apropiați și prieteni, uniți prin obiective și angajamente comune în cadrul Uniunii Europene și al NATO, aștept cu interes să colaborez strâns cu prim-ministrul Kulbergs și cu guvernul său pentru a consolida și mai mult relațiile noastre bilaterale, a aprofunda cooperarea și a intensifica coordonarea în chestiuni de interes comun”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe X.

După câteva ore de dezbateri cu privire la formarea noului Guvern condus de Kulbergs, 57 de parlamentari letoni au votat „pentru” învestirea acestuia, în vreme 34 de parlamentari s-au declarat „împotrivă”.

Liderii noii coaliții care conduce Executivul din Letonia promit continuarea sprijinului militar, politic și economic pentru Ucraina, respectiv promovarea aderării statului ucrainean la Uniunea Europeană și NATO. De asemenea, aceștia militează pentru tăierea legăturilor economice cu Rusia și Belarus, ambele țări aflate la graniță cu Letonia.