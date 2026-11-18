Președintele AUR, George Simion, a lansat, de la tribuna Parlamentului, un atac dur la adresa fostului ministru de Externe, Oana Țoiu, și a reprezentanților partidelor aflate la guvernare. Liderul AUR a acuzat USR că a umplut ambasadele și consulatele cu oameni de partid, a criticat modul în care a fost gestionată industria națională de apărare și a susținut că programul SAFE a ajuns să însemne corupție.

„Vine aici doamna Țoiu să ne dea lecții despre diplomație după ce a băgat toate sinecurile din lumea asta, toți useriștii progresiști în ambasade, consulate, și ați dat dovadă de ce înseamnă, de fapt, pile și statul a stat”, a declarat George Simion.

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Liderul AUR a continuat atacul la adresa reprezentanților actualei puteri, reproșându-le că încearcă să transfere responsabilitatea pentru situația României asupra suveraniștilor, deși partidele din care fac parte au fost la guvernare.

„Vorbiți despre Marea Neagră? Și ați pomenit, domnule Coliban, despre rușii, rușii, rușii, rușii care vin, suntem de acord. Dar în România de astăzi, cine a condus? Nu tovarășii dumneavoastră de alianță? Nu PSD-ul cu PNL-ul, nu domnul Bolojan? N-ați fost dumneavoastră la guvernare?”, a întrebat George Simion.

Acesta a acuzat partidele de la guvernare că atacă suveraniștii și o judecătoare, în loc să își asume responsabilitatea pentru situația industriei românești de apărare.

„Atacați suveraniștii, o atacați pe doamna judecător, de parcă doamna judecător a condus măcar o zi România. Ați făcut dumneavoastră din industria de apărare românească totul praf. Pomeniți de SAFE, cu atâta emfază, cu atâta mândrie, când, de fapt, SAFE-ul înseamnă astăzi, domnule deputat, corupție”, a subliniat liderul AUR.

Liderul AUR a pus sub semnul întrebării și eficiența măsurilor de apărare adoptate de actuala putere, susținând că România a fost aproape de un carnagiu în Portul Constanța.

„Am fost foarte aproape de un mare, mare, mare carnagiu. (…) În loc să sprijiniți cu adevărat industria militară românească, cum ar trebui să facă domnul Oprea, dacă se ține de cuvânt și dacă n-a uitat ce a declarat, dumneavoastră ați ales să trimiteți banii la Rheinmetall în Germania.”, a precizat președintele AUR.