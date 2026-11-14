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Bătălia pentru investiții de peste 5 milioane de euro. Numiri în Comisia secretizată de premierul Ciolacu și desecretizată de Ilie Bolojan

Bătălia pentru investiții de peste 5 milioane de euro. Numiri în Comisia secretizată de premierul Ciolacu și desecretizată de Ilie Bolojan
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Bătălie dură în cadrul Comisiei pentru examinarea și avizarea investițiilor ce depășesc pragul de 5 milioane de euro și/sau care pot avea un impact asupra securității naționale. Miza este una una uriașă, ca dovadă că această comisie are o componență secretizată anterior de Guvernul Marcel Ciolacu, desecretizată apoi de Guvernul Bolojan.

Oleg Ungureanu, șeful Cancelariei premierului Luca Niculescu, este noul președinte al Comisiei, potrivit unei decizii semnate de premierul Luca Niculescu.

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În afară de Cancelaria premierului, potrivit legii, din Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) mai fac parte membri cu drept de vot din 9 instituții cheie.

Componența CEISD negociată dur

„Această situație are un caracter temporar și este determinată de procesul de numire a secretarilor de stat în cadrul celor două ministere, precum și de stabilirea portofoliilor și atribuțiilor acestora, inclusiv în domeniile relevante pentru activitatea CEISD”, a explicat Guvernu, într-un răspuns oficial pentru Profit.ro.

Desemnarea reprezentanților în cadrul Comisiei presupune identificarea persoanelor care, potrivit atribuțiilor exercitate la nivelul fiecărui minister, pot asigura reprezentarea instituțională în cadrul mecanismului de examinare a investițiilor.

„Prin urmare, de îndată ce ministerele respective vor transmite nominalizările, vor fi întreprinse demersurile necesare pentru actualizarea componenței nominale a CEISD prin decizie a prim-ministrului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”, precizează Guvernul. Decizia emisă de premierul Luca Niculescu vizează exclusiv actualizarea componenței nominale a Comisiei, respectiv a persoanelor desemnate să reprezinte instituțiile prevăzute de lege, a mai transmis Guvernul.

De precizat că decizia premierului Niculescu vizează exclusiv actualizarea componenței nominale a Comisiei, respectiv a persoanelor desemnate să reprezinte instituțiile prevăzute de lege, scrie sursa citată.

Consiliul Concurenței, fără drept de vot din martie 2026

Ultima modificare a numărului instituțiilor cu drept de vot din CEISD s-a făcut în primăvara lui 2026. Numărul instituțiilor cu drept de vot din cadrul CEISD a fost redus de la 12 la 10, în data de 12 martie 2026, prin Ordonanța de urgență nr. 17/2026, dată de guvernul condus de Ilie Bolojan, anterior ieșirii PSD de la guvernare.

Reducerea numărului de instituții s-a făcut conform cu reorganizările intervenite la nivelul administrației publice centrale, precum și cu necesitatea adaptării structurii CEISD la atribuțiile specifice mecanismului de examinare a investițiilor, afirmă Guvernul.

Consiliul Concurenței nu mai deține calitatea de membru cu drept de vot în cadrul CEISD, continuând însă să asigure Secretariatul Comisiei prin intermediul structurii sale specializate.

„Modificările intervenite în organizarea și funcționarea ministerelor au determinat comasarea unor portofolii guvernamentale care, în configurația instituțională anterioară, beneficiau de reprezentare distinctă în cadrul CEISD”, mai susține Guvernul.

Astfel, atribuțiile exercitate anterior de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, respectiv de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, au fost reorganizate și integrate în structura Ministerului Economiei. Totodată, noua reglementare a consolidat dimensiunea tehnică și de securitate a mecanismului prin includerea Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în categoria invitaților permanenți ai CEISD, alături de celelalte instituții prevăzute de lege”, susține Guvernul.

Atribuțiile Consiliului Concurenței nu au fost afectate

„Potrivit modificărilor legislative introduse prin OUG nr. 17/2026, Consiliul Concurenței nu mai figurează printre instituțiile reprezentate în cadrul CEISD în calitate de membru cu drept de vot. Cu toate acestea, este important de subliniat că această modificare nu presupune eliminarea Consiliului Concurenței din mecanismul instituțional de examinare a investițiilor. Instituția continuă să asigure, prin intermediul structurii sale specializate, Secretariatul CEISD”, menționează Executivul.

Secretariatul CEISD asigură suportul tehnic și administrativ necesar desfășurării activității Comisiei, gestionarea procedurilor de examinare, coordonarea fluxurilor de informații între instituțiile implicate, comunicarea cu investitorii și îndeplinirea atribuțiilor aferente mecanismului de cooperare cu Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Totodată, mai spune Guvernul, reprezentanții Consiliului Concurenței pot participa, în calitate de invitați, la ședințele CEISD, în funcție de subiectele aflate pe ordinea de zi și de necesitatea valorificării expertizei instituției.

Cum se notifică investițiile

Referitor la procedura de notificare a investițiilor, aceasta este reglementată prin OUG nr. 46/2022, cu modificările și completările ulterioare.

„Potrivit cadrului legal, obligația de notificare revine investitorilor, care trebuie să depună o cerere de autorizare la Secretariatul CEISD atunci când investiția preconizată îndeplinește condițiile prevăzute de lege, respectiv cele referitoare la valoarea investiției și la domeniul de activitate vizat. Prin urmare, eliminarea calității de membru cu drept de vot a Consiliului Concurenței nu a modificat obligațiile de notificare ale investitorilor și nici rolul Secretariatului CEISD în gestionarea cererilor de autorizare”, mai arată Guvernul îm comunicarea sa.

Componența CEISD a fost secretizată de Guvernul Ciolacu

Important de precizat că, în 2022, Guvernul a stabilit ca investițiile străine directe – din afara Uniunii Europene – să fie avizate de o nouă insituție, respectiv de Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), aflată în subordinea Guvernului.

Astfel, decizia privind constituirea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe CEISD a fost semnată pe 6 iunie 2022 de premierul de la acea dată, Nicolae Ciucă, Componența comisiei a fost publicată în Monitorul Oficial. A fost modificată de mai multe ori, în anii următori, de fiecare dată schimbările fiind publicate în Monitorul Oficial.

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Totuși, în ianuarie 2025, premierul Marcel Ciolacu a semnat o nouă componență a Comisie. Spre deosebire de modificările anterioare ale componenței comisiei, nu au mai fost anunțați public membrii CEISD, anexa cu numele acestora fiind ”clasificată”.

Desecretizarea componenței CEISD s-a făcut abia la finalul lunii mai, de guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan.  Componența CEISD a fost publicată în Monitorul Oficial pe 29 mai 2026, după ce Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026.

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