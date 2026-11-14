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Dacian Cioloș, susținut din Congo. Țara africană și-a retras candidatul la funcția de secretar general al Francofoniei pentru a-l sprijini pe candidatul român

Dacian Cioloș, susținut din Congo. Țara africană și-a retras candidatul la funcția de secretar general al Francofoniei pentru a-l sprijini pe candidatul român
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Republica Democratică Congo și-a retras sâmbătă candidata din cursa pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), pentru a-l sprijini pe Dacian Cioloș, candidatul României. Fostul premier al României a publicat pe Facebook un mesaj de mulțumire atât în limba română, cât și în franceză. El a mulțumit și Republicii Democratice Congo, dar și candidatei care a fost retrasă, Juliana Lumumba.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Republica Democratică Congo, decizia de retragere a candidaturii a fost adoptată în urma consultărilor cu România, cele două state convenind asupra unei abordări comune în favoarea lui Dacian Cioloș. Oficialii congolezi au precizat că retragerea Julianei Lumumba nu pune în niciun fel sub semnul întrebării profilul, competențele sau contribuția acesteia,lansând totodată un apel către ceilalți candidați și statele care îi susțin să dea dovadă de aceeași deschidere pentru a se ajunge la o candidatură de consens.

Mesajul transmis de Dacian Cioloș după anunțul făcut de Congo

În urma deciziei anunțate de Republica Democratică Congo, Dacian Cioloș, candidatul României la postul de secretar general al Francofoniei și actual consilier prezidențial, a transmis o declarație oficială în care mulțumește autorităților congoleze și candidatei Juliana Lumumba pentru susținere și pentru deschiderea către consens.

„Adresez mulțumirile mele Republicii Democratice Congo pentru încrederea acordată viziunii mele politice privind viitorul Francofoniei. Îmi exprim, de asemenea, aprecierea pentru angajamentul ferm al acesteia în favoarea construirii consensului de care comunitatea noastră are nevoie pentru a asigura o legitimitate largă viitoarei conduceri a Francofoniei.

Împărtășim aceleași valori de solidaritate, moderație și cooperare, care au constituit dintotdeauna forța Francofoniei. Împărtășim, de asemenea, dorința de a ridica împreună Francofonia la nivelul adevăratului său potențial, cu Africa în inima rețelei noastre mondiale și cu toți ceilalți membri implicați în proiectele noastre comune.

Pentru desemnarea viitorului secretar general al Francofoniei sau a viitoarei secretare generale a Francofoniei, comunitatea noastră trebuie să-și mobilizeze toate resursele diplomatice necesare pentru a ieși din logica competiției și a intra într-o dinamică a cooperării și consensului.

Viziunea și programul politic pe care le propun oferă o platformă pentru o cooperare durabilă între statele și guvernele membre de pe cele cinci continente, în slujba unei Francofonii a oportunităților pentru toți cetățenii noștri.

Mulțumirile noastre se îndreaptă, de asemenea, către doamna Juliana Lumumba pentru dedicarea sa față de unitatea Francofoniei. Împărtășim cu dumneaei o viziune foarte ambițioasă asupra viitorului Francofoniei și există multe asemănări între noi.

Rămânem deschiși dialogului cu toate statele și guvernele francofone pentru a ajunge la consensul care va consolida legitimitatea și credibilitatea organizației noastre și ne va permite să continuăm împreună construcția Francofoniei”, a transmis Dacian Cioloș.

Miza summitului din Cambodgia la care participă și Nicușor Dan

La cel de-al XX-lea summit al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, participă și președintele României, Nicușor Dan, alături de lideri precum președintele Franței, Emmanuel Macron. Potrivit Administrației Prezidențiale, principala miză a României la această reuniune este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru mandatul 2027–2030.

Secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei, instituție cu sediul la Paris în care România este membru cu drepturi depline din 1993, este ales pentru un mandat de patru ani de către cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline. Principalii finanțatori ai bugetului organizației sunt Franța, cu o contribuție de 36%, și Canada, cu 25%.

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