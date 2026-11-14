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Nicușor Dan a plecat la Summitul Francofoniei din Cambodgia cu un avion privat. Cum arată aeronava de lux cu care zboară președintele

Nicușor Dan a plecat la Summitul Francofoniei din Cambodgia cu un avion privat. Cum arată aeronava de lux cu care zboară președintele
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Președintele Nicușor Dan a plecat de la București spre Phnom Penh, capitala Cambodgiei, unde urmează să efectueze o vizită oficială. Pentru această deplasare, șeful statului a apelat la un avion privat închiriat de la compania Global Jet. Aeronava a decolat de pe Aeroportul Otopeni la scurt timp după revenirea în țară a avionului militar Spartan, cu care președintele s-a întors de la Dublin. Nicușor Dan va participa la Summitul Francofoniei, cu o miză importantă pentru România: susținerea candidaturii lui Dacian Cioloș la conducerea organizației.

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Președintele României a ales din nou un avion privat pentru deplasarea externă

Aeronava închiriată de la Global Jet a plecat de pe Aeroportul Otopeni la aproximativ 40 de minute după ce avionul militar Spartan, utilizat de Nicușor Dan pentru călătoria la Dublin, a aterizat în București. Zborul spre Cambodgia include o oprire tehnică în Tașkent, Uzbekistan, unde aeronava va face o escală pentru realimentare, potrivit BoardingPass.

Este vorba despre același avion privat, Dassault Falcon 8X, pe care președintele l-a folosit în urmă cu câteva săptămâni pentru deplasarea la New York, în Statele Unite ale Americii.

Nicușor Dan participă la Summit-ul Francofoniei din Cambodgia

Președintele Nicușor Dan participă duminică și luni la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, în Cambodgia. Pentru România, principalul obiectiv al reuniunii este obținerea sprijinului statelor membre pentru candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Francofoniei, pentru mandatul 2027-2030.

Liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) vor decide luni, 16 noiembrie, cine va ocupa această funcție.

Dacian Cioloș candidează pentru mandatul 2027-2030

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

„Dacian Cioloş, fost prim-ministru al României şi fost comisar european, propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone. Este un proiect care ar permite ţării noastre să îşi întărească influenţa în spaţiul francofon, să îşi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în toate domeniile de interes. Candidatura lui Dacian Cioloş pentru una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, se menţionează în comunicat.

Republica Democratică Congo ar putea să-și reconsidere propria candidatură și să ia în calcul susținerea lui Dacian Cioloș

În urma discuțiilor cu partea română, Republica Democratică Congo și-a exprimat disponibilitatea de a-și reconsidera propria candidatură și de a lua în calcul susținerea comună a lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei. 

Pentru această funcție sunt patru candidaţi: actualul secretar general Louise Mushikiwabo, din Rwanda, Juliana Amato Lumumba, din Republica Democrată Congo, Coumba Ba, din Mauritania, şi Dacian Cioloş.

Nicușor Dan a alternat zborurile cu Spartanul și avioanele private

La începutul mandatului, Nicușor Dan a ales aeronava militară C-27J Spartan, aflată în dotarea Forțelor Aeriene Române, pentru mai multe vizite externe. Ulterior, Administrația Prezidențială a apelat și la companii private pentru anumite deplasări, în funcție de destinație și de ofertele disponibile.

În februarie 2026, pentru participarea la Consiliul pentru Pace de la Washington, președintele a călătorit cu un Bombardier Global 6000, închiriat de la Ion Țiriac. Costul cursei dus-întors s-a ridicat la aproximativ 200.000 de euro. Administrația Prezidențială a precizat atunci că a analizat mai multe oferte, inclusiv de la TAROM, și a ales varianta cu cele mai mici costuri.

În septembrie 2026, pentru deplasarea la Adunarea Generală a ONU de la New York, Nicușor Dan a folosit un avion Dassault Falcon 8X închiriat de la compania luxemburgheză Global Jet. Aeronava era același tip de avion utilizat și de fostul președinte Klaus Iohannis în timpul mandatului său.

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