Franța a trimis în stradă 70.000 de polițiști pentru protestele din acest weekend. Sunt așteptate până la 60 de manifestații în toată țara

Autoritățile din Franța au scos pe străzi aproximativ 70.000 de polițiști pentru noul val de proteste antiguvernamentale la nivel național. Se așteaptă între 50 și 60 de marșuri la nivel național, potrivit ministrului de interne, Laurent Nuñez, scrie France24.

La Paris, marșul a început la ora 14:00 (ora României) din Place de la République, îndreptându-se spre Place de la Nation prin Bastille. Acest traseu permite familiilor cu copii să părăsească marșul înainte de încheierea acestuia și îi ajută să evite ciocnirile cu poliția care au loc frecvent pe măsură ce mulțimile se dispersează. Poliția estimează o prezență cuprinsă între 30.000 și 60.000 de manifestanți doar în Paris.

În restul țării sunt programate între 50 și 60 de marșuri, în marile orașe precum Marsilia, Lyon, Toulouse și Rennes, pe fondul unui climat politic tensionat, cu doar șase luni înainte de alegerile prezidențiale.

Mișcarea de protest a fost lansată inițial împotriva inflației și a scăderii puterii de cumpărare, fiind coordonată de grupări ale „Vestelor Galbene”, sindicate și organizații de tineret. Liceenii și studenții s-au alăturat masiv mișcării și au cerut o finanțare mai bună pentru școli, limitarea numărului de elevi în clase și renunțarea la actuala platformă online de admitere la facultate.

Printre temele centrale ale marșurilor de astăzi se numără și opoziția față de un proiect de lege privind armamentul forțelor de ordine, precum și manifestații ale unor colective civice pentru protecția copiilor.

Între 50 și 60 de marșuri sunt așteptate în toată țara sâmbătă, potrivit ministrului de interne, Laurent Nuñez, care intenționează să mobilizeze tot atâția polițiști cât în timpul celor trei runde anterioare de demonstrații din weekend.

O sursă din poliția franceză a declarat pentru AFP că la Paris se așteaptă între 30.000 și 60.000 de persoane, inclusiv, posibil, „300 până la 600 de persoane cu risc ridicat” care vor crea probleme.

Poliția franceză a folosit pe scară largă gaze lacrimogene în timpul protestelor care au zguduit Franța în ultimele săptămâni, provocând uneori răni grave.

Un activist neonazist spaniol suspectat că plănuia un atac la Paris a fost arestat vinerea trecută. Cotidianul spaniol El País a relatat că autoritățile spaniole au descoperit zeci de arme și obiecte legate de naziști în posesia Isabelei Peralta, purtătoare de cuvânt a unui grup marginal de extremă dreapta. Potrivit cotidianului spaniol, aceasta plănuise să călătorească la Paris pentru a „deschide focul” pe fondul tulburărilor sociale și al protestelor studențești în curs.