Balansul MORTAL al rulotei: Cum putea fi evitată tragedia de la Târgu Frumos / „Șoferița trebuia să fie foarte atentă!”

Tragedia de la Târgu Frumos, care a îndoliat o familie, a fost provocată de balansul unei rulote, atașată la un SUV. Cum eviți asemenea situații periculoase? Iată sfaturile unui instructor auto din Iași.

O clipă de neatenție sau viteza prea mare transformă o călătorie în tragedie, scrie Ziarul de Iași. Un instructor auto avertizează după accidentul grav petrecut joi, pe 14 august, la ieșirea din Târgu Frumos către Pașcani, unde o familie întreagă a fost implicată într-un accident înfiorător.

Autoturismul Mazda CX 30 în care se aflau părinții și cele două fiice ale lor plecase din Iași și tracta o rulotă încărcată, iar în prima curbă la dreapta după ieșirea din Târgu Frumos, vehiculul a intrat în tangaj (balans). Șoferița a pierdut controlul volanului și mașina s-a izbit de un mastodont. Pasagerul din dreapta mașinii Mazda a decedat pe loc, șoferița a fost grav rănită, iar cele două fetițe au ajuns de asemenea în stare gravă la spital.

