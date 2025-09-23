Atacantul francez Ousmane Dembele, superstarul campioanei Europei, Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul Balonul de Aur 2025, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut.

Ceremonia s-a desfășurat la Teatrul Chatelet, din Paris.

Dembele, al 6-lea francez care ia Balonul de Aur

Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022). Internaționalul francez a fost premiat grație celor 35 de goluri și 16 pase decisive reușite în 53 de partide din sezonul precedent, când a cucerit, alături de PSG, Liga Campionilor, Ligue 1 și Cupa Franței.

PSG a avut nu mai puțin de cinci reprezentanți în primele 10 locuri ale ierarhiei – Vitinha (locul 3), Achraf Hakimi (6), Gianluigi Donnarumma (9) și Nuno Mendes (10). Georgianul Hvicea Kvarațhelia a fost al 12-lea, Desire Doue al 14-lea, Joao Neves al 19-lea, iar Fabian Ruiz al 25-lea.

În 2024, victorios în cursa pentru Balonul de Aur a fost mijlocașul spaniol Rodri.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025:

Ousmane Dembélé – PSG, Franța Lamine Yamal – FC Barcelona, Spania Vitinha – PSG, Portugalia Mohamed Salah – Liverpool, Egipt Raphinha – FC Barcelona, Brazilia Achraf Hakimi – PSG, Maroc Kylian Mbappé – Real Madrid, Franța Cole Palmer – Chelsea, Anglia Gianluigi Donnarumma – PSG/Manchester City, Italia Nuno Mendes – PSG, Portugalia.

