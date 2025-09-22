Balonul de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, are loc luni, 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet, din Paris. Festivitatea începe la ora 21:00 și e prezentată de Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott.

În sezonul trecut, Balonul de Aur l-a primit Rodri şi Aitanei Bonmati, la feminin. Acum, favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele.

Balonul de Aur premiază cei mai buni jucători şi jucătoare, portari, tineri jucători, golgheteri şi antrenori din sezonul 2024/25, cluburile anului şi acordă un premiu umanitar, Premiul Socrates.

Balonul de Aur se acordă luni. Lista nominalizărilor la toate categoriile

Lista cu cei 30 de fotbaliști nominalizaţi la Balonul de Aur 2024/2025:

Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)

Ousmane Dembele (Franţa/PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)

Désiré Doué (Franţa/PSG)

Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)

Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund)

Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)

Viktor Gyokeres (Suedia/Sporting CP)

Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

Harry Kane (Anglia/Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona)

Alex McAllister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano)

Scott McTominay (Scoţia/Napoli)

Kylian Mbappe (Franţa/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugalia/PSG)

Joao Neves (Portugalia/PSG)

Pedri (Spania/FC Barcelona)

Cole Palmer (Anglia/Chelsea)

Michael Olise (Franţa/Bayern München)

Raphinha (Brazilia/FC Barcelona)

Declan Rice (Anglia/Arsenal)

Fabian Ruiz (Spania/PSG)

Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

Vinicius (Brazilia/Real Madrid)

Mo Salah (Egipt/Liverpool)

Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)

Vitinha (Portugalia/PSG)

Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Nominalizaţi Trofeul Yashin

Alisson Becker (Brazilia, Liverpool)

Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Franţa, Lille)

Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid)

David Raya (Spania, Arsenal)

Matz Sels (Belgia, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Elveţia, Inter Milano)

Nominalizate Balonul de Aur feminin

Lucy Bronze (Anglia / Chelsea)

Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)

Aitana Bonmati (Spania / Barça)

Sandy Baltimore (Franţa / Chelsea)

Mariona Caldentey (Spania / Arsenal)

Klara Bühl (Germania / Bayern)

Sofia Cantore (Italia / Juventus)

Steph Catley (Australia / Arsenal)

Melchie Dumornay (Haiti / OL Lyonnes)

Temwa Chawinga (Kansas City / Malawi)

Emily Fox (Statele Unite / Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia / Juventus)

Esther Gonzalez (Spania / Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvegia / Barça)

Patri Guijarro (Spania / Barça)

Amanda Gutierres (Brazilia / Palmeiras)

Hannah Hampton (Anglia / Chelsea)

Pernille Harder (Danemarca / Bayern)

Lindsey Heaps (Statele Unite / OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Anglia / Arsenal)

Marta (Brazilia / Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia / Arsenal)

Ewa Pajor (Polonia / Barça)

Clara Matéo (Franţa / Paris FC)

Alessia Russo (Anglia / Arsenal)

Claudia Pina (Spania / Barça)

Alexia Putellas (Spania / Barça)

Johanna Rytting Kaneryd (Suedia / Chelsea)

Caroline Weir (Scoţia / Real Madrid)

Leah Williamson (Anglia / Arsenal)

Cele 5 nominalizate la Trofeul Yashin

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spania, FC Barcelona)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC şi Brighton)

Daphne van Domselaar (Olanda, Arsenal)

Cel mai bun club masculin

FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

PSG

Cel mai bun club feminin

Arsenal

FC Barcelona

Chelsea

Lyon

Orlando Pride

Trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător

Ayyoub Bouaddi (Franţa, Lille)

Pau Cubarsí (Spania, Barcelona)

Désiré Doué (Franţa, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brazil, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (Spania, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Anglia, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portugalia, Porto)

João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Kenan Yıldız (Türcia, Juventus)

Trofeul Kopa la feminin

Michelle Agyemang (Anglia, Brighton/Arsenal)

Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Ţările de Jos, Chelsea)

Vicky López (Spania, Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Trofeul Johan Cruyff pentru cel mai bun antrenor

Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (Spania, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Germania, Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Ţările de Jos, Liverpool)

Trofeul Johan Cruyff pentru cea mai bună antrenoare

Sonia Bompastor (Franţa, Chelsea)

Arthur Elias (Brazilia, naţionala Braziliei)

Justine Madugu (Nigeria, naţionala Nigeriei)

Renée Slegers (Ţările de Jos, Arsenal)

Sarina Wiegman (Ţările de Jos, naţionala Angliei)