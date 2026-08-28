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Băluță îl taxează pe Ciucu după suspendarea stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități și mame. Liderul PSD București spune că partidul nu va susține măsurile

Olga Borșcevschi
Băluță îl taxează pe Ciucu după suspendarea stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități și mame. Liderul PSD București spune că partidul nu va susține măsurile
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Liderul PSD București, Daniel Băluță, critică decizia Consiliului General al Capitalei de a suspenda până la 1 noiembrie 2030 acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu dizabilități. Băluță precizează că PSD nu va susține măsuri prin care economiile sunt făcute în detrimentul persoanelor vulnerabile.

Reacția lui Băluță vine după ce Consiliul General al Capitalei a aprobat, vineri, cu 28 de voturi „pentru” și patru „împotrivă”, suspendarea stimulentului financiar destinat persoanelor adulte cu handicap. Opțiunile pentru acest proiect au fost exprimate prin vot secret, în urma unei propuneri formulate de consilierul general Andrei Badiu (PNL).

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Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că persoanele adulte cu dizabilități ar urma să primească 250 de lei lunar, până ce Primăria Capitalei își va achita datoriile privind plata stimulentului financiar.

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Ciucu a adăugat că aceste ajutoare au ajuns să reprezinte o datorie de aproape 690 de milioane de lei către beneficiari.

„Aceste ajutoare, denumite stimulente, fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume, prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă şi prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la aceşti oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condiţiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a spus primarul.

Băluță: „Nu vom susține niciodată măsuri prin care se fac economii pe seama celor care au nevoie cel mai mult de ajutor”

Edilul Sectorului 4 Daniel Băluță spune că sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități, familiilor care au copii cu dizabilități și mamelor nu poate fi tratat drept o cheltuială dispensabilă.

„PSD București nu va susține niciodată măsurile prin care se fac economii pe seama oamenilor care au nevoie cel mai mult de ajutor!

Să ajuți o persoană cu dizabilități să ducă o viață cât mai apropiată de normalitate și să se integreze în societate, să sprijini părinții unui copil cu dizabilități, care duc în fiecare zi o luptă pe care mulți dintre noi nici nu ne-o putem imagina, sau să îi oferi unei tinere mame un ajutor pentru analize, medicamente ori lucrurile de care are nevoie copilul ei în primele luni de viață nu înseamnă nici populism, nici pomană! Sunt lucruri firești într-o societate normală. Cu atât mai mult acum, când costul vieții a crescut, iar pentru foarte multe familii fiecare sută de lei contează. Un primar general trebuie să fie primarul tuturor bucureștenilor. Și al celor puternici, și al celor care, într-un anumit moment al vieții, au nevoie de sprijin”, a declarat Băluță.

„Un oraș nu se construiește doar din beton, asfalt și proiecte”

Președintele PSD București spune că înțelege necesitatea reducerii cheltuielilor și a investițiilor în infrastructură, însă susține că dezvoltarea Capitalei nu poate fi făcută prin diminuarea sprijinului destinat persoanelor vulnerabile.

„Înțelegem foarte bine că Bucureștiul are nevoie de investiții. Are nevoie de infrastructură, de transport public mai bun, de termoficare, de străzi, spitale și școli. Are nevoie și de ordine în cheltuirea banului public.

Dar un oraș nu se construiește doar din beton, asfalt și proiecte de infrastructură. Un oraș este, înainte de toate, despre oamenii care trăiesc în el. Iar grija față de cei vulnerabili nu poate fi trecută la capitolul «cheltuieli de care ne putem lipsi»”, a mai spus Băluță.

Daniel Băluță „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”

Daniel Băluță „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”

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