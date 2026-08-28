O bătrânică a izbucnit în plâns în stradă după ce polițiștii locali din Sectorul 1 au intervenit pentru a-i confisca fructele, legumele și florile pe care le vindea. Momentul a fost filmat, iar imaginile au provocat indignare în mediul online.

Polițiștii locali din Sectorul 1 au confiscat fructele, legumele și florile vândute de o bătrânică în stradă

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Filmarea, publicată pe rețelele de socializare, surprinde momentul în care agenții intervin și îi cer socoteală femeii pentru produsele pe care le avea la vânzare. Bătrânica este vizibil afectată de situație și izbucnește în plâns. Florile îi sunt luate, iar fructele și legumele sunt împrăștiate de agenți pe trotuar.

Un trecător a filmat scenele și a publicat videoclipul pe rețelele de socializare.

Momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar cei care au văzut filmarea au criticat modul în care agenții au ales să gestioneze situația.

Comerțul stradal, sancționat de Poliția Locală

Poliția Locală Sector 1 desfășoară controale pentru combaterea comerțului neautorizat, inclusiv în cazul persoanelor care vând produse alimentare în spații publice.

În cazul surprins în imaginile distribuite online, nu este clar din filmare care au fost exact motivele pentru care marfa femeii a fost confiscată și nici dacă aceasta a fost sancționată.