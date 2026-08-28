Defunctul nu era căsătorit, dar lasă în urmă un prinț moștenitor. Existența acestuia din urmă nu era cunoscută publicului, iar identitatea sa va fi dezvăluită în conformitate cu tradiția, scrie Elmundo.es.

Majestatea Sa Oyo Rukidi al IV-lea, considerat de susținătorii săi drept „cel mai tânăr rege din lume”, a încetat din viață la vârsta de 34 de ani, a anunțat prim-ministrul regatului său tradițional din vestul Ugandei, Africa.

Toro (sau Tooro), o regiune situată la granița dintre Uganda și Republica Democratică Congo, este unul dintre cele cinci regate recunoscute simbolic de președintele Yoweri Museveni.

Este vorba despre monarhii ale căror prerogative sunt în esență de natură culturală, dar care își păstrează influența politică.

Oyo Rukidi al IV-lea i-a succedat oficial tatălui său – decedat în urma unui infarct – în 1995, la vârsta de trei ani, și și-a preluat pe deplin autoritatea la atingerea majoratului, în 2010.

De asemenea, el a fost recunoscut în 2025 de Guinness World Records drept „cel mai tânăr monarh în exercițiu”.

Prim-ministrul regatului, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, a anunțat joi seara că regele a încetat din viață în aceeași zi, deplângând o „pierdere imensă pentru familia regală, pentru poporul din Tooro și pentru Uganda”.

Cu câteva ore înainte, regatul anunțase că monarhul se afla în stare critică în Statele Unite și făcuse apel la calm. Potrivit unor surse apropiate familiei, acesta fusese spitalizat din cauza cancerului.

Regele nu era căsătorit, potrivit prim-ministrului, însă lasă în urmă un prinț moștenitor. Existența acestuia din urmă nu era cunoscută anterior publicului, iar identitatea sa va fi dezvăluită în conformitate cu tradiția, a precizat oficialul.

Familia regelui din Tooro era cunoscută pentru legăturile sale strânse cu fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Africa are doar trei monarhii suverane – Eswatini, Lesotho și Maroc –, în timp ce alte câteva țări recunosc regate tradiționale ca instituții culturale, fără putere politică.

Cel puțin unul dintre acestea, situat în Nigeria, este condus de un minor, potrivit diverselor publicații.