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Diana Buzoianu anunţă că îşi angajează colega din USR, fost viceprimar al Braşovului, ca secretar de stat la Ministerul Mediului

Luiza Dobrescu
Diana Buzoianu anunţă că îşi angajează colega din USR, fost viceprimar al Braşovului, ca secretar de stat la Ministerul Mediului
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Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că o va angaja ca secretar de stat pe colega sa din USR, Flavia Boghiu.

Aceasta a fost viceprimar al Braşovului, funcţie din care a demisionat în urma unui dosar de corupţie în care a fost cercetată.

Procesul s-a încheiat în august 2026, cu achitarea definitivă a Flaviei Boghiu.

Deşi ministrul Diana Buzoianu face parte dintr-un guvern demis de pe data de 5 mai, aceasta anunţă o nouă angajare.

„Flavia Boghiu se alătură echipei de la Ministerul Mediului în calitate de secretar de stat!

O știu de ani de zile pe Flavia. De fiecare dată când ne întâlnim discutăm, inevitabil, de proiectele fiecăreia. Flavia are acea calitate de a cere vehement ca fiecare proiect în care se implică să fie real despre și să aibă real în centrul lor oamenii.

Or fix asta a fost mandatul din ultimul an la Ministerul Mediului. Despre cum gândim proiecte/măsuri reale pe mediu care să ajute românii să fie salvați în fața inundațiilor, să nu mai piardă ani din viață din cauza poluării, să nu le mai fie distruse comunitățile de infracțiuni de mediu, să aibă apă și canalizare în anul 2026 etc.

Flavia va pune cărămizi solide la proiectele din minister.”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a declarat în trecut o susţinătoare a angajărilor pe criterii de performanţă şi împotriva celor pe criterii politice.

„Vă garantez că, în momentul în care voi afla că pe linie politică cineva pregăteşte permanentizarea unor posturi, acum, pe ultima sută de metri, ca să nu poată să fie luate măsuri de reformă, vor exista, în mod evident, nişte evaluări şi da, dacă sunt oameni care sabotează în acest fel instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, ei nu vor mai putea să fie nominalizaţi, din punctul meu de vedere, de către Ministerul Mediului, în cazul de faţă eu, cât sunt ministru al Mediului”, a declarat Diana Buzoianu pe 24 aprilie, la TVR Info.

Flavia Boghiu este partenera şi mama copilului unui cunoscut activist civic şi susţinător al USR, Radu Hossu.

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