Compania israeliană de armament Rafael Advanced Defense Systems intenționează să producă în Germania echipamente auxiliare pentru sistemul de apărare antiaeriană Iron Dome. Potrivit Bloomberg, contractul va include camioane grele pentru transportul de rachete, instalații de lansare și generatoare de energie electrică. În tranzacție sunt implicate Volkswagen și landul Saxonia Inferioară, care este acționar al producătorului auto.

Conform informațiilor publicate de BILD, acordul cu compania de armament este „inevitabil”, dar, cu toate acestea, există un singur impediment. Planul de a fabrica echipamente de suport pentru sistemul de apărare aeriană Iron Dome al lui Rafael, inclusiv camioane grele folosite pentru transportul de rachete, lansatoare și generatoare de energie, s-a confruntat cu opoziția Autorității de Investiții din Qatar, care deține peste 10% din Volkswagen și controlează 17% din drepturile de vot.

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Qatarul nu recunoaște oficial Israelul, iar relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat de la începutul războiului din Gaza în octombrie 2023, declanșat de atacul Hamas asupra statului evreu. Autoritatea de Investiții din Qatar are două locuri în consiliul de supraveghere, dar nu are o minoritate de blocare și nu ar putea opri proiectul de una singură, au declarat sursele.

Una dintre opțiunile luate în considerare este ca Volkswagen să transfere părți din fabrica din Osnabrück către Saxonia Inferioară, care ar forma apoi o societate mixtă cu Rafael, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu această tranzacție. Acest lucru ar însemna că VW nu va colabora direct cu compania israeliană de stat și va evita temerile fondului suveran din Qatar, informează Bloomberg.

Acordul cu Rafael ar putea fi semnat în septembrie. Se așteaptă ca această problemă să fie inclusă și în agenda ședinței consiliului de supraveghere al VW din 4 septembrie.

Fabrica Volkswagen din Osnabrück, la fel ca întreaga companie, se confruntă cu dificultăți majore deoarece în 2027 producția de automobile la această unitate va fi încheiată. Tranzacția cu Israelul ar fi trebuit să salveze unitatea, unde lucrează în prezent 2.300 de persoane.