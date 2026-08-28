Contractul colectiv de muncă la nivel național pentru sectorul coridei ia în considerare echipa matadorului și arena, scrie Elmundo.es.

La fel ca alte categorii profesionale, toreadorii dispun de un contract colectiv de muncă propriu care reglementează condițiile de lucru, drepturile și remunerația minimă a profesioniștilor din domeniu în Spania, Franța și Portugalia.

Cel de-al 7-lea Contract colectiv național de muncă din domeniul coridei a fost publicat în Monitorul Oficial al Statului spaniol în iulie 2026 și va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2029. Remunerația variază în funcție de mai mulți factori: categoria matadorului (A, B sau C), categoria arenei (prima, a doua, a treia sau a patra) și numărul de tauri implicați în eveniment.

Prin urmare, primul pas este înțelegerea acestor variabile. În ceea ce privește categoria matadorului, contractul colectiv de muncă definește clar pragurile în Articolul 6.

Grupa A: Această grupă include matadorii care au participat la cel puțin treizeci și șapte de coride în sezonul precedent, luând în calcul evenimentele desfășurate în Spania, Franța și Portugalia.

Grupa B: Această grupă include matadorii care au participat la minimum treisprezece și maximum treizeci și șase de coride în sezonul precedent, luând în calcul evenimentele desfășurate în Spania, Franța și Portugalia.

Grupa C: Această grupă îi include pe toți ceilalți matadori. În plus, categoria arenei influențează, de asemenea, remunerația primită.

Arene de tauri de prima categorie includ: Madrid, Sevilla, Córdoba, Barcelona, ​​Valencia, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Pamplona și Málaga.

Arene de tauri de categoria a doua includ: Toate capitalele de provincie care nu sunt clasificate ca prima categorie, plus cele din Vista Alegre (Madrid), Colmenar Viejo (Madrid), Aranjuez (Madrid), Gijón, Algeciras (Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), El Puerto de Santa María (Cádiz), Linares (Cádiz), Linares (Cádiz), Cartasencia (Cádiz), (Badajá), Cartasencia (Cádiz) (Murcia), Olivenza (Badajoz) și Melilla.

Arene de tauri de categoria a treia includ: Toate cele care nu sunt clasificate altfel.

Arene de tauri de categoria a patra includ: Arene portabile nepermanente.

Onorariile matadorilor pentru evenimente cu șase tauri în 2026

Iată defalcarea completă a remunerației, în funcție de grupa matadorului și categoria arenei.