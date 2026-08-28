A fost demarată o anchetă penală in rem de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, după ce nava Progress IV a fost scufundată în Marea Neagră. Vă reamintim că incidentul a avut loc joi seara, 27 august, la circa 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Garda de Coastă a intervenit, iar 12 marinari au fost salvați.

Polițiștii de frontieră au fost alertați joi despre incendiul izbucnit la bordul navei, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. Echipajul a fost salvat sub coordonarea Gărzii de Coastă Constanța. Unii marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar nava s-a scufundat. În urma acestei situații, procurorii din Constanța au început urmărirea penală in rem după incendiul urmat de scufundarea navei în Marea Neagră. Ancheta vizează, printre altele, distrugerea unei nave și operarea unei aeronave civile fără pilot care transportă materiale explozive.

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Ministrul Radu Miruță susține că nava Progress IV din Marea Neagră ar fi fost lovită de o dronă.

Ancheta vizează poluarea apelor, distrugerea sau avarierea navei, operarea unei drone care transportă materiale explozive și opt fapte de vătămare corporală. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Dosar penal deschis in rem, după incidentul din Marea Neagră

Ministerul Public a transmis comunicatul oficial.

„La data de 27.08.2026, lucrătorii de poliție din cadrul Grupului de Nave Constanța – Garda de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 Mm Sud-Est de Sfântu Gheorghe, avea loc un incendiu. Ulterior, sub coordonarea Gărzii de Coastă Constanța s-a reușit salvarea echipajului navei, o parte dintre aceștia având nevoie de îngrijiri medicale. Nava comercială s-a scufundat”, transmite Ministerul Public.

Care sunt infracțiunile

„Prin ordonanța nr. 156/206/P/2026 din 28.08.2026 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

deversarea de substanțe poluante de pe o navă în zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internațional , faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată;

, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată; distrugerea sau avarierea unei nave sau a încărcăturii acesteia , faptă prev. de art. 14 alin. 2 din Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval;

, faptă prev. de art. 14 alin. 2 din Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval; operarea unei aeronave civile fără pilot la bord care transportă armament, materiale radioactive, materiale explozive, precum și bunuri periculoase încadrate conform Doc 9284 al organizației civile internaționale, în categoriile substanțe infecțioase (Clasa 6, Diviziunea 6.2) și gaze toxice (Clasa 2, Diviziunea 2.3) , faptă prev. de art. 117 alin. 1 din Legea nr. 17/2020 – Codul aerian;

, faptă prev. de art. 117 alin. 1 din Legea nr. 17/2020 – Codul aerian; 8 infracțiuni de vătămare corporală, fapte prev. și pedep. de art. 194 alin. 1 lit. a Cod penal.

În prezent sunt desfășurate activități de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt. Pe măsura derulării cercetărilor și stabilirii, cu certitudine, a împrejurărilor producerii incidentului din data de 27.08.2026, opinia publică va fi informată”, a transmis Ministerul Public.