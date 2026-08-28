Prima pagină » Știri externe » Cetățean român, căutat de poliția din Cipru pentru infracțiuni grave. Tânărul are 21 de ani

Cetățean român, căutat de poliția din Cipru pentru infracțiuni grave. Tânărul are 21 de ani

Cetățean român, căutat de poliția din Cipru pentru infracțiuni grave. Tânărul are 21 de ani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poliția din Cipru îl caută pe Andrei Fățu, un cetățean român în vârstă de 21 de ani, într-un caz care vizează infracțiuni grave instigate în districtul Nicosia. Autoritățile fac apel la persoanele care dețin informații despre tânăr să contacteze poliția.

Cum a ajuns Andrei Fățu să fie căutat de poliția din Cipru

Andrei Fățu, în vârstă de 21 de ani, este căutat de autoritățile din Cipru pentru a sprijini desfășurarea unei anchete aflate în curs. Potrivit informațiilor publicate de poliția cipriotă, cazul vizează infracțiuni grave care ar fi fost comise în perioada 2024-2026, în districtul Nicosia.

Tânărul este indicat de autorități drept rezident al orașului Nicosia.

Poliția cere ajutorul populației

Autoritățile cipriote le solicită celor care au informații care ar putea contribui la localizarea tânărului să ia legătura cu poliția.

Informațiile pot fi transmise Secției de Poliție din Nicosia, la numărul 22-802222, la cea mai apropiată secție de poliție sau la linia telefonică dedicată cetățenilor, la numărul 1460.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
18:13
Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
FLASH NEWS UE alocă un ajutor de urgență de 2 milioane de euro pentru Nepal, după viiturile devastatoare de la granița cu Tibetul
18:06
UE alocă un ajutor de urgență de 2 milioane de euro pentru Nepal, după viiturile devastatoare de la granița cu Tibetul
MILITAR Volkswagen va începe producția de echipamente militare pentru Israel la o fabrică din Saxonia Inferioară
17:41
Volkswagen va începe producția de echipamente militare pentru Israel la o fabrică din Saxonia Inferioară
VIDEO Iarna se întoarce în august la Livigno. Imagini de poveste din Alpi, unde zăpada acoperă străzile într-o tradiție de 44 de ani
16:32
Iarna se întoarce în august la Livigno. Imagini de poveste din Alpi, unde zăpada acoperă străzile într-o tradiție de 44 de ani
FLASH NEWS Ambasadorul SUA în Italia refuză să stea la Roma și își desfășoară activitatea diplomatică de pe superiahtul său
16:23
Ambasadorul SUA în Italia refuză să stea la Roma și își desfășoară activitatea diplomatică de pe superiahtul său
MILITAR Două state NATO au anunțat colaborarea pentru a contracara dronele care le încalcă teritoriul
15:26
Două state NATO au anunțat colaborarea pentru a contracara dronele care le încalcă teritoriul
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Adevarul
Radu Miruță, despre apărarea României: „Nu vrem modernizarea Armatei? Atunci să vorbim în limba rusă”. Ce urmează după miliardele din SAFE
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Ce este sindromul impostorului și de ce îi afectează inclusiv pe oamenii de succes
ALERTĂ Peste 100 de medici veterinari, mobilizați în Tulcea după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină
18:37
Peste 100 de medici veterinari, mobilizați în Tulcea după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină
LEGE PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile
18:31
PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile
O femeie din SUA a fost condamnată la 16 ani de închisoare pentru că a fraudat Amazon cu aproape 10 milioane de dolari în doar câteva luni
18:11
O femeie din SUA a fost condamnată la 16 ani de închisoare pentru că a fraudat Amazon cu aproape 10 milioane de dolari în doar câteva luni
FLASH NEWS Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, spune că refuză să colaboreze cu AUR și cu independenții proveniți din formațiuni „suveraniste”, pe care le-a numit „partide șovine”
18:08
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, spune că refuză să colaboreze cu AUR și cu independenții proveniți din formațiuni „suveraniste”, pe care le-a numit „partide șovine”
ULTIMA ORĂ Acciza la motorină va fi redusă cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
18:05
Acciza la motorină va fi redusă cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
DECES Regele din Toro (Uganda), „cel mai tânăr monarh din lume”, a murit la vârsta de 34 de ani
17:39
Regele din Toro (Uganda), „cel mai tânăr monarh din lume”, a murit la vârsta de 34 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe