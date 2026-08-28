Poliția din Cipru îl caută pe Andrei Fățu, un cetățean român în vârstă de 21 de ani, într-un caz care vizează infracțiuni grave instigate în districtul Nicosia. Autoritățile fac apel la persoanele care dețin informații despre tânăr să contacteze poliția.

Cum a ajuns Andrei Fățu să fie căutat de poliția din Cipru

Andrei Fățu, în vârstă de 21 de ani, este căutat de autoritățile din Cipru pentru a sprijini desfășurarea unei anchete aflate în curs. Potrivit informațiilor publicate de poliția cipriotă, cazul vizează infracțiuni grave care ar fi fost comise în perioada 2024-2026, în districtul Nicosia.

Tânărul este indicat de autorități drept rezident al orașului Nicosia.

Poliția cere ajutorul populației

Autoritățile cipriote le solicită celor care au informații care ar putea contribui la localizarea tânărului să ia legătura cu poliția.

Informațiile pot fi transmise Secției de Poliție din Nicosia, la numărul 22-802222, la cea mai apropiată secție de poliție sau la linia telefonică dedicată cetățenilor, la numărul 1460.