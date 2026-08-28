În timp ce Europa se află în plină vară, un oraș din Alpi își schimbă decorul pentru o singură seară. La Livigno, străzile sunt acoperite cu zăpadă adevărată, pentru o competiție veche de mai bine de 40 de ani.

Un oraș alpin care își aduce iarna înapoi

Imaginea pare desprinsă dintr-o altă perioadă a anului: casele și străzile din Livigno sunt înconjurate de zăpadă, iar schiorii trec prin centrul orașului în timp ce, la doar câțiva kilometri distanță, vara este încă în plină desfășurare.

Potrivit Livigno.eu, de mai bine de 40 de ani, în seara de 27 august centrul localității italiene se transformă într-o pistă de schi lungă de aproximativ un kilometru.

Locuitorii păstrează astfel o tradiție care leagă comunitatea de unul dintre elementele definitorii ale vieții în această zonă montană: zăpada și schiul.

Evenimentul se numește Gara da li Contrada, „cursa cartierelor” din Livigno, și a ajuns în 2026 la cea de-a 44-a ediție.

Zăpadă adevărată, în mijlocul verii

Spectacolul este posibil datorită unei metode numite „snowfarming”, prin care zăpada acumulată în timpul iernii este păstrată pentru lunile calde.

La sfârșitul sezonului rece, cantități mari de zăpadă sunt strânse și depozitate, apoi acoperite cu materiale izolatoare care încetinesc topirea. O parte din ea poate fi astfel recuperată și folosită mai târziu, inclusiv pentru evenimentele de vară.

În cazul cursei din Livigno, zăpada ajunge din nou în centrul localității și este transformată într-o pistă de schi.

O tradiție începută în 1980

Gara da li Contrada a fost fondată în 1980, iar de atunci a devenit una dintre tradițiile cele mai cunoscute ale verii din Livigno.

Cursa pune față în față cele opt „contrade”, vechile comunități sau cartiere ale localității. Însă, dincolo de întrecerea propriu-zisă, evenimentul este o celebrare a identității locale.

Participanții nu vin doar pentru cronometru. Mulți apar în costume tradiționale, iar unii folosesc schiuri și echipamente inspirate din trecut. Tinerii participă alături de adulți, iar printre concurenți se regăsesc mai multe generații ale aceleiași comunități.

Patru oameni care au fost acolo de la început

Poate una dintre cele mai frumoase imagini ale tradiției este faptul că patru dintre oamenii care au participat la primele ediții au revenit și în acest an pe zăpadă.

Epi Bormolini, Dario Cusini, Adriano Mottini și Gabriella Gurini se numără printre pionierii evenimentului și au participat din nou, după mai bine de patru decenii de la începuturile cursei.

O seară în care trecutul și prezentul se întâlnesc pe zăpadă

Pe pistă apar schiori echipați modern, dar și participanți îmbrăcați în haine tradiționale sau folosind echipamente care amintesc de începuturile schiului.

Spectatorii se aliniază pe marginea traseului, iar centrul localității este cuprins de muzică, încurajări și atmosfera unei sărbători de comunitate.

În 2026, la eveniment au participat 581 de concurenți, reprezentând cele opt contrade.