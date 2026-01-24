Prima pagină » Actualitate » Barajele din Iași au „căzut” la testul contestațiilor. O mare acumulare a rămas fără finanțare, deși exista un proiect inedit pentru aceasta

24 ian. 2026, 10:21, Actualitate
FOTO - caracter ilustrativ: Salutfagaras.ro

Una dintre acumulările de apă din județ a pierdut trenul PNRR. Cu acești bani, ar fi intrat într-un proces de reabilitare, iar lucrările ar fi durat 13 luni. Astfel, va rămâne așa cum este acum. Mai mult, licitația pentru un alt baraj a fost contestată, scrie ziaruldeiasi.roEste vorba de o licitație pentru atribuirea unui contract estimat la 33,27 milioane de lei pentru refacerea ei, inclusiv a echipamentului hidromecanic și electric de la baraj, a „acumulat” la rândul ei atât de multe contestații, încât proiectul a fost abandonat pe fondul întârzierii cu care ar fi început lucrările.

Administrația Națională Apele Române a obținut o finanțare din Planul de Redresare și Reziliență și a lansat o licitație pentru 13 astfel de obiective, de la o valoare totală estimată de 673 de milioane de lei, pentru care fuseseră depuse cinci oferte. În total, 32 de intenții de participare fuseseră înscrise pentru câte unul, două sau trei loturi (lacuri de acumulare) din pachetul scos la licitație. Dar licitația a fost anulată odată cu procedura pentru un nod hidrotehnic de pe râul Mureș, în municipiul Tg. Mureș, la sfârșitul anului trecut. Motivul invocat a fost „imposibilitatea de semnare a contractelor ca urmare a pierderii sursei de finanțare”.

