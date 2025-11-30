Zeci de mii de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Potrivit autorităților, ploile abundente care au lovit cele două județe, în ultimele zile, au adus o cantitate mare de aluviuni în barajul Paltinu din Prahova, astfel că, apa nu mai poate fi tratată pentru a deveni potabilă.

„La Stația de Tratare Schiulești, situația din teren este puternic influențată de precipitațiile abundente din ultimele ore. Aluviunile aduse de torenți au pătruns masiv în zona de captare, provocând colmatarea instalațiilor și creșterea accentuată a turbidității apei brute. În aceste condiții, procesul de tratare nu se poate desfășura în parametri normali, motiv pentru care furnizarea apei potabile a fost oprită temporar.“, a transmis Hidro Prahova pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, echipele de la Hidro Prahova se află în teren pentru evaluarea impactului și identificarea soluțiilor tehnice necesare punerii în funcțiune a instalației.

„Volumul mare de aluviuni și gradul ridicat de încărcare a apei impun operațiuni de curățare și decolmatare care pot necesita un interval suplimentar de timp, în funcție de evoluția situației. Reluarea furnizării apei va fi posibilă imediat ce parametrii de calitate vor permite acest lucru.“, au mai transmis specialiștii, duminică dimineața.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, sâmbătă, convocarea unei ședințe de urgență după ce ar fi aflat de la primarii din cele două județe că mai multe localități au rămas fără apă.

„Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova și Dâmbovița că mai multe localități au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă.“, a transmis ministrul. „Am dispus directorului general ANAR convocarea unei ședințe de urgență cu ABA, ESZ Prahova și Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acțiune pentru ca pe viitor aceste situații să fie evitate. În acest moment are loc ședința cu autoritățile publice, inclusiv cu prefectura și reprezentanți din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autoritățile au dat asigurări că vom avea și soluția tehnică propusă, în urma acestei ședințe de urgență.“

Autoritățile locale sunt supărate pe oficialii de la București. Primarul Câmpinei cere Ministrului Mediului să vină la fața locului: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!

Știre în curs de actualizare.