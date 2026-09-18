Un lider important din PNL se întreabă dacă „trădătorii” din partid vor deveni „salvatori”: „PNL a băut cucuta propriilor decizii”

Una dintre vocile importante din PNL pune o întrebare grea: oare „trădătorii” din partid vor deveni „salvatori”? Liberalii trebuie acum să adune voturi pentru instalarea Guvernului Siegfried Mureșan, mandat primit de la președintele Nicușor Dan.

Alin Tișe, unul dintre numele cele mai importante de la vârful Partidului Național Liberal, susține că formațiunea condusă de Ilie Bolojan „a băut cucuta propriilor decizii”.

Tișe: „De câte ori trebuie să se prăbușească lucrurile ca să…”

Într-o postare pe Facebook, Alin Tișe scrie o „pastilă scurtă” despre „trădătorii” de ieri din PNL care mâine pot devenit „salvatorii” partidului.

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Iată mesajul integral postat de liberalul aflat în conflict deschis cu actuala conducere din Modrogan:

„PNL,

Astăzi vă amintiți de stabilitate și de responsabilitate. Vă amintiți că țara are nevoie de un guvern stabil. De țară. Pe bune!?

De câte ori trebuie să se prăbușească lucrurile ca să vă amintiți ceea ce unii dintre noi spun de 100 de zile? Ați vorbit despre oameni. I-ați etichetat. I-ați împins la margine. I-ați pedepsit politic. Iar mâine, când veți avea nevoie de ei, îi veți căuta.

„Trădătorii” de ieri vor deveni “salvatorii” de mâine.

Și atunci veți merge la ei, voi cei ipocriți și iresponsabili, dintre șefii partidului. Majoritatea lipsiți de valoare politică. Le veți spune că ați greșit? Că poate v-ați grăbit? Că poate i-ați judecat nedrept? Că poate ceea ce ați numit trădare a fost, de fapt, o viziune pe care n-ați avut răbdarea sau luciditatea să o înțelegeți?

Ciuma roșie, șobolanii PSD, comuniștii s-au reformat acum?! AUR a fost reevaluat? Nu mai este extremist, antieuropean, trădător de țară?! Veți umbla acum după ei disperați, ca să puneți iar mâna pe ciolan și le veți cere să voteze. Să susțină țara, guvernul. Câtă ipocrizie!? Să salveze ceea ce voi ați pus în pericol și ați distrus în această țară, sub pretextul reformei inexistente.

„Unde a fost stabilitatea când era nevoie de ea?”

Pentru că, brusc, țara are nevoie de stabilitate. Dar unde a fost stabilitatea când era nevoie de ea? Unde a fost responsabilitatea când deciziile trebuiau asumate? Unde a fost demnitatea când era mai simplu să puneți etichete decât să ascultați? Astăzi vă întoarceți la cuvintele pe care unii le spuneau ieri. Responsabilitate. Stabilitate. Interes național. Guvernare serioasă.

Nu sunt cuvinte care aparțin unui partid. Sunt cuvinte care aparțin unei țări.

Iar România nu poate fi condusă prin răzbunări interne, orgolii de partid și execuții politice. De un partid nereformat în care delictul de opinie duce la excluderi.

„România are nevoie de un guvern stabil”

România are nevoie de un guvern stabil. O spun de 100 de zile asumat, de când președintele țării încerca să facă asta. Nu de o stabilitate declarată când vă convine. Nu de responsabilitate descoperită după 100 de zile. Nu de patriotism invocat când arde casa.

Dacă ați greșit, aveți o singură obligație: recunoașteți față de români. Mergeți la cei pe care i-ați condamnat. Priviți-i în ochi. Și spuneți-le simplu: «Am greșit».

Poate că unii dintre cei pe care i-ați numit «trădători» au văzut înaintea voastră ceea ce astăzi începeți să înțelegeți. Poate că nu erau dușmanii partidului. Poate că erau doar oamenii care au avut curajul să spună ceea ce voi nu voiați să auziți.

Iar dacă astăzi îi chemați să construiască stabilitatea pe care ieri ați distrus-o, atunci măcar aveți decența să nu le mai cereți uitarea. Cereți-le sprijinul. Dar înainte de asta, recunoașteți că erați în eroare. Pentru că politica fără caracter produce doar spectacol. Iar o țară nu se conduce cu spectacol. Se conduce cu responsabilitate, demnitate și asumare.

„PNL a băut cucuta propriilor decizii”

PNL a băut cucuta propriilor decizii. Este momentul să vă întrebați dacă mai aveți curajul să recunoașteți cine a avut dreptate înaintea voastră. Și să vă uitați în oglindă atent. România nu mai are nevoie de răfuieli. România are nevoie de stabilitate. Și stabilitatea începe întotdeauna cu un lucru pe care politica îl uită prea des: asumarea greșelii.

Șanse puține să treacă acest guvern, dar fiind un prim-ministru desemnat și din PNL merită tot efortul!”.