Prima pagină » Știri externe » Tensiuni la scrutinul din Rusia: Secțiile de votare din Soci au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi

Tensiuni la scrutinul din Rusia: Secțiile de votare din Soci au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi

Melania Agiu
Tensiuni la scrutinul din Rusia: Secțiile de votare din Soci au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi
Galerie Foto 7
Sursă foto: X/ @vesti_95
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alegerile parlamentare din Rusia au debutat sub semnul unor incidente majore. La câteva ore după ce primii alegători au început să iasă la vot, secțiile de votare din Soci și-au suspendat activitatea ca urmare a unui atac al unor drone ucrainene. Primarul orașului, Andrei Proshunin, a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, scrie publicația Gazete.ru.

Potrivit edilului, la secțiile de votare au fost luate măsuri de securitate exhaustive. Membrii comisiilor electorale, precum și observatorii și cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi, unde vor rămâne până la ridicarea alertei.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„De îndată ce va fi sigur, secțiile de votare își vor relua activitatea”, a subliniat șeful localității.

El a adăugat că, în prezent, în Soci se continuă respingerea atacului și a îndemnat locuitorii să dea dovadă de prudență.

Alegerile pentru deputații Dumei de Stat din cea de-a IX-a legislatură au loc în Rusia în perioada 18-20 septembrie. De asemenea, cetățenii vor vota pentru deputații organelor legislative și ai organelor de administrație locală, iar în opt regiuni vor avea loc alegeri pentru funcții de conducere.

Conform datelor Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea de 18 septembrie, 629 de drone ucrainene de tip aeronavă au fost doborâte deasupra teritoriului țării. Atacurile au fost respinse în regiunea Krasnodar, în Adygeea, în regiunea capitalei, în Crimeea și în 11 regiuni. O parte dintre drone au fost distruse deasupra apelor Mării Azov și Mării Negre.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Alertă lângă Chișinău: O bubuitură puternică s-a auzit, în zori, în satul Colonița. Ce anunță Poliția din Republica Moldova
12:00
Alertă lângă Chișinău: O bubuitură puternică s-a auzit, în zori, în satul Colonița. Ce anunță Poliția din Republica Moldova
APĂRARE Arabia Saudită primește „undă verde” pentru 48 de F-35. SUA au aprobat un contract de 24,3 miliarde de dolari. Decizia finală se mută în Congres
11:31
Arabia Saudită primește „undă verde” pentru 48 de F-35. SUA au aprobat un contract de 24,3 miliarde de dolari. Decizia finală se mută în Congres
CONTROVERSĂ Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că țara sa nu ar trebui să intre într-un posibil război „din cauza articolului 5 al NATO“
11:25
Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că țara sa nu ar trebui să intre într-un posibil război „din cauza articolului 5 al NATO“
CONTROVERSĂ Sora lui Kim Jon Un amenință SUA cu o ripostă „mai ofensivă” după exercițiile din Pacific: „Vom mobiliza toate mijloacele, inclusiv arsenalul nuclear”
10:43
Sora lui Kim Jon Un amenință SUA cu o ripostă „mai ofensivă” după exercițiile din Pacific: „Vom mobiliza toate mijloacele, inclusiv arsenalul nuclear”
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Pentagon: zborurile de pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington, suspendate după apariția unei posibile drone lângă pistă
09:52
Alertă de securitate lângă Pentagon: zborurile de pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington, suspendate după apariția unei posibile drone lângă pistă
FLASH NEWS Iranul anunță că a lovit un petrolier în Strâmtoarea Ormuz. La bordul navei „Trend” ar fi izbucnit un incendiu
09:28
Iranul anunță că a lovit un petrolier în Strâmtoarea Ormuz. La bordul navei „Trend” ar fi izbucnit un incendiu
Mediafax
Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
Digi24
Când rămâi fără permis pentru viteză. Cele două praguri care aduc suspendarea pentru 90 sau 120 de zile
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Mihai Fifor, despre Băsescu și Bolojan: „Cei mai cumpliți ani pentru țara asta. Nea Ilie ne-a fezandat”
Click
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Butonul din mașină pe care șoferii îl folosesc greșit. Ce se poate întâmpla dacă recircularea aerului rămâne activată prea mult
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Câtă murdărie aducem în casă pe tălpile pantofilor? Când este important să ne descălțăm la ușă
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
EXCLUSIV Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern. „Avem voturile care îi lipsesc”
12:00
Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern. „Avem voturile care îi lipsesc”
VIDEO Premoniția lui Crin Antonescu. Ce spunea fostul lider liberal încă din luna mai despre alianța USR-PNL și despre cine ar urmări să dețină toată puterea în statul român
11:49
Premoniția lui Crin Antonescu. Ce spunea fostul lider liberal încă din luna mai despre alianța USR-PNL și despre cine ar urmări să dețină toată puterea în statul român
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan va susține declarații, alături de liderii PNL, USR și UDMR, la ora 13:00, la Palatul Parlamentului. „Ne-am apucat de lucru”
11:23
Siegfried Mureșan va susține declarații, alături de liderii PNL, USR și UDMR, la ora 13:00, la Palatul Parlamentului. „Ne-am apucat de lucru”
REACȚIE Un primar PNL răbufnește: PNL și USR l-au nominalizat pe Siegfried Mureșan în bătaie de joc/Nu credeau că președintele îl va desemna
11:19
Un primar PNL răbufnește: PNL și USR l-au nominalizat pe Siegfried Mureșan în bătaie de joc/Nu credeau că președintele îl va desemna
REACȚIE Toni Neacșu explică de ce este posibil ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan după 2 octombrie, când e așteptat raportul Standard&Poor’s
11:13
Toni Neacșu explică de ce este posibil ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan după 2 octombrie, când e așteptat raportul Standard&Poor’s
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce spune președintele despre varianta anticipatelor
11:03
Nicușor Dan anunță că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce spune președintele despre varianta anticipatelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe