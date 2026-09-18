Tensiuni la scrutinul din Rusia: Secțiile de votare din Soci au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi

Alegerile parlamentare din Rusia au debutat sub semnul unor incidente majore. La câteva ore după ce primii alegători au început să iasă la vot, secțiile de votare din Soci și-au suspendat activitatea ca urmare a unui atac al unor drone ucrainene. Primarul orașului, Andrei Proshunin, a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, scrie publicația Gazete.ru.

Potrivit edilului, la secțiile de votare au fost luate măsuri de securitate exhaustive. Membrii comisiilor electorale, precum și observatorii și cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi, unde vor rămâne până la ridicarea alertei.

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„De îndată ce va fi sigur, secțiile de votare își vor relua activitatea”, a subliniat șeful localității.

El a adăugat că, în prezent, în Soci se continuă respingerea atacului și a îndemnat locuitorii să dea dovadă de prudență.

Alegerile pentru deputații Dumei de Stat din cea de-a IX-a legislatură au loc în Rusia în perioada 18-20 septembrie. De asemenea, cetățenii vor vota pentru deputații organelor legislative și ai organelor de administrație locală, iar în opt regiuni vor avea loc alegeri pentru funcții de conducere.

Conform datelor Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea de 18 septembrie, 629 de drone ucrainene de tip aeronavă au fost doborâte deasupra teritoriului țării. Atacurile au fost respinse în regiunea Krasnodar, în Adygeea, în regiunea capitalei, în Crimeea și în 11 regiuni. O parte dintre drone au fost distruse deasupra apelor Mării Azov și Mării Negre.