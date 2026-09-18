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Sora lui Kim Jon Un amenință SUA cu o ripostă „mai ofensivă” după exercițiile din Pacific: „Vom mobiliza toate mijloacele, inclusiv arsenalul nuclear”

Sora lui Kim Jon Un amenință SUA cu o ripostă „mai ofensivă” după exercițiile din Pacific: „Vom mobiliza toate mijloacele, inclusiv arsenalul nuclear”
Kim Yo Jong - Foto: Facebook
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Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, acuză SUA că împing regiunea spre o nouă escaladare prin exercițiile militare din Pacific. Phenianul amenință cu măsuri „mai ofensive” și avertizează că nu va renunța la consolidarea descurajării nucleare.

Coreea de Nord lansează un nou avertisment dur Statelor Unite după amplele exerciții navale desfășurate în Pacific împreună cu mai mulți aliați occidentali. Kim Yo Jong, sora dictatorului Kim Jong Un, susține că Phenianul este pregătit să răspundă prin acțiuni militare proporționale sau chiar „mai ofensive” dacă manevrele pe care regimul le consideră ostile vor continua, potrivit Reuters.

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Mesajul a fost publicat vineri de agenția oficială nord-coreeană KCNA și reprezintă una dintre cele mai ferme reacții recente ale Phenianului la activitatea militară americană din regiune.

„Situația actuală, în care sunt doborâte noi recorduri în ceea ce privește acțiunile practice ostile față de RPDC, subliniază necesitatea de a stabili noi recorduri în acțiunile noastre de ripostă, care vor fi proporționale sau mai ofensive prin natura lor”, a declarat Kim Yo Jong, șefa Departamentului de Afaceri Generale al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea.

Kim Yo Jong, sora mai mică a lui Kim Jong Un, ocupă un loc important în structura de putere de la Phenian și este una dintre vocile folosite frecvent de regim pentru transmiterea mesajelor dure către Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia.

Sora lui Kim Jong-un, amenințare dură pentru SUA! „Ar fi bine să nu facă nimic dacă vor să doarmă liniștiți în următorii patru ani” / Foto: Captură

Phenianul acuză SUA de „repetiție de război”

Noul avertisment vine după exercițiul naval multinațional Pacific Vanguard, desfășurat între 29 august și 10 septembrie în jurul insulei americane Guam.

La manevre au participat Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Canada și Noua Zeelandă. Potrivit forțelor armate americane, obiectivul exercițiului este îmbunătățirea interoperabilității și a capacității participanților de a desfășura operațiuni navale comune în regiunea Indo-Pacific.

„Exercițiile de război regulate desfășurate de Statele Unite constituie principala sursă a agravării constante a situației în Peninsula Coreeană și în regiune”, a declarat Kim Yo Jong.

Kim Yo Jong - Foto: Mediafa foto

Kim Yo Jong – Foto: Mediafa foto

Sora lui Kim Jong-Un a descris Pacific Vanguard drept o „repetiție de război condusă de Statele Unite” și a legat direct exercițiile militare occidentale de dezvoltarea capacității de descurajare a Phenianului.

„Voința noastră de a ne apăra suveranitatea se va exprima printr-o acțiune mai clară și nu va exista niciodată, dar niciodată, o schimbare în direcția intensificării descurajării războiului nuclear”, a avertizat Kim Yo Jong.

Kim Yo Jong: Vom mobiliza „toate mijloacele disponibile”

Avertismentul devine și mai explicit în partea în care sora liderului nord-coreean vorbește despre eventualitatea în care Phenianul ar considera că exercițiile militare conduse de SUA amenință interesele fundamentale ale țării.

„Îi reamintesc încă o dată inamicului că, dacă se va considera că interesele supreme ale națiunii noastre, precum și suveranitatea sa militară și mediul de securitate din regiune au fost grav încălcate de manevrele lor militare, forțele armate ale RPDC vor aplica prevederile relevante, fidele obligațiilor lor constituționale, și vor mobiliza toate mijloacele disponibile pentru a le face față”, a declarat Kim Yo Jong.

Coreea de Nord și-a efectuat primul test nuclear în 2006 și a dezvoltat ulterior un arsenal tot mai divers de rachete balistice, inclusiv sisteme proiectate pentru raze foarte lungi de acțiune.

Regimul de la Phenian prezintă arsenalul nuclear drept garanția fundamentală pentru supraviețuirea statului și a inclus statutul de putere nucleară în arhitectura sa politică și juridică.

Programul nuclear și dezvoltarea rachetelor balistice au atras sancțiuni internaționale severe, însă negocierile pentru denuclearizare sunt blocate de ani întregi. Ultimul moment diplomatic major a fost summitul din 2019 dintre Kim Jong Un și Donald Trump, încheiat fără un acord privind programul nuclear nord-coreean și regimul sancțiunilor.

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