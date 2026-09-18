Autostrada Brașov–Făgăraș, tot mai aproape de construcție. Investiție de 9,3 miliarde de lei

Autostrada Brașov–Făgăraș a ajuns în etapa aprobării de către Guvern, după finalizarea procedurii de consultare publică derulate de Ministerul Transporturilor.

Proiectul prevede aproape 50 de kilometri de autostradă, 46 de poduri, pasaje și viaducte și șase structuri de tip tunel, iar valoarea totală a investiției este estimată la peste 9,35 miliarde de lei, inclusiv TVA, relatează Bună Ziua Brașov.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027, dar și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual. Proiectul lasă deschisă și posibilitatea utilizării altor surse de finanțare.

Reprezentanţii Ministerului Transporturilor susţin că Autostrada Braşov-Făgăraş va contribui la îmbunătăţirea conectivităţii naţionale şi regionale pentru traficul rutier prin asigurarea unei legături rapide între municipiile Braşov şi Făgăraş, respectiv Sibiu, având în vedere că acest tronson se va uni cu segmentul de autostradă Făgăraş – Sibiu.

9,35 miliarde de lei pentru 49,75 kilometri

Conform proiectului de Hotărâre de Guvern, valoarea totală a investiției ajunge la 9.351.780.000 de lei, inclusiv TVA, iar durata prevăzută pentru executarea lucrărilor este de 36 de luni.

După mai multe analize, proiectanţii au stabilit un traseu cu o lungime de 49,75 km şi o lăţime a platformei de 26 de metri.

Pe traseul acesteia vor fi amenajate 46 de poduri, pasaje sau viaducte, un set de spaţii pentru servicii, un set de parcări, un centru de întreţinere şi coordonare, dar şi un nod rutier. Vor fi realizate și șase structuri de tip tunel, cut&cover/polată, unele dintre acestea fiind prevăzute inclusiv pentru facilitarea deplasării animalelor sălbatice.

Pe unde va trece Autostrada Brașov–Făgăraș

Noua autostradă va ocupa o suprafaţă totală de 663 de hectare (terenuri publice şi private) şi va trece pe teritoriile localităţilor Codlea, Dumbrăviţa, Şercaia, Şinca, Mândra.

Nodul rutier proiectat pe traseul acestui segment de autostradă va fi amenajat la Şercaia, unde va fi şi centrul de întreţinere şi coordonare. Acest nod va asigura conexiunea cu DN 1 (Braşov – Sibiu), dar şi cu DN 1S (Şercaia – Hoghiz).

În nota de fundamentare a proiectului Hotărârii de Guvern se arată că nodul rutier Codlea (de unde porneşte Autostrada Braşov – Făgăraş) „se execută în cadrul proiectului Autostrăzii Cristian – Codlea (parte a Autostrăzii Braşov – Bucureşti, care trebuia să fie gata, dar tot nu se ştie când va începe, n.r.) şi asigură legătura cu DN1. În cadrul prezentului proiect este inclusă doar o porţiune a unei bretele care se racordează la Autostrada Braşov-Făgăraş”.