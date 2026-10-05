În cursul după-amiezii de sâmbătă, 3 octombrie, un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost atacat de cerb pe un drum din Bihor. Animalul l-ar fi atacat din spate și l-ar fi târât zeci de metri. A scăpat cu viață, după ce s-ar fi ascuns.

Un bărbat de 57 de ani din Luncșoara a ajuns la spital, cu răni pe aproape toată suprafața corpului, după ce a fost atacat de un cerb. Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 16:00, acesta se afla pe un drum din localitate când a fost atacat de animal. Bărbatul a scăpat cu viață, după ce s-a ascuns într-un tub de scurgere aflat sub un pod.

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Bărbat atacat de cerb în Bihor

Soția bărbatului spune că acesta se întorcea acasă când cerbul l-ar fi atacat din spate și l-ar fi târât aproximativ 50 de metri cu coarnele. Bărbatul s-a refugiat într-un tub de scurgere de sub un pod. O vecină ar fi strigat la animal și l-ar fi îndepărtat. În urma incidentului, cetățeanul a fost preluat de echipajul medical și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

„Victima a ajuns la UPU cu plăgi multiple, pe aproape toată suprafața corpului, la nivelul toracelui, abdomenului și membrelor superioare și inferioare. Prezenta și traumatism toracic și traumatism cranian minor. Plăgile au fost pansate, iar pacientul nu a rămas internat”, a declarat medicul Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, pentru Bihoreanul.

Atacul a stârnit îngrijorare printre localnicii din Luncșoara. Oamenii spun că cerbul este agresiv și cer măsuri pentru evitarea unor noi incidente. Localnicii se tem să mai meargă pe jos prin zonă. Cazul readuce în atenție problema animalelor sălbatice din apropierea zonelor locuite, arată Aleșd Online.

Sursă foto: capturi video Youtube – Aleșd Online