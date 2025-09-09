Bărbat de 56 de ani, arestat după ce și-a HĂRȚUIT vecinele luni de zile. Le spiona privindu-le prin gaura cheii

Un bărbat de 56 de ani din Casnate con Bernate, provincia Como, a fost arestat după ce mai multe femei din blocul în care locuia l-au acuzat că le spiona și le hărțuia constant.

Vecinele au povestit anchetatorilor că, timp de luni de zile, bărbatul le urmărea prin gaura cheii și chiar recurgea la gesturi obscene pe palier.

Hărțuire zilnică, teamă și nesiguranță

Potrivit presei italiene, totul ar fi început în noiembrie 2024 și până în vara acestui an bărbatul a continuat să le hărțuiască pe femei. Unele dintre victime au ajuns să se mute temporar la rude sau prieteni, de teamă să nu-l întâlnească pe agresor, în timp ce altele își programau întoarcerea acasă târziu, sperând să evite contactul direct.

Sătule să îndure această situație, femeile au decis să se organizeze și au instalat camere de supraveghere pe paliere. Înregistrările video au surprins comportamentul indecent al bărbatului, oferind anchetatorilor probe clare care au dus la reținerea lui.

După ce plângerea a fost depusă oficial, Parchetul din Como a cerut arestarea suspectului. Judecătorii au aprobat măsura, iar acesta a fost transferat în penitenciarul Bassone.

Pentru el urmează prezentarea în instanță, unde va răspunde acuzațiilor de hărțuire ce îi sunt aduse, scrie Corriere della Sera.

